Například Domovu pro seniory ve Sloupnici, v němž nákaza pokročila natolik, že o víkendu byla na pomoc povolána armáda, chce odlehčit v těžkých časem facebooková skupina Šijeme roušky (Česká Třebová & Ústí nad Orlicí) a uměleckoprůmyslová škola v Ústí nad Orlicí.

Hledají se švadleny

Šikovné ženy z Ústí nad Orlicí a České Třebové pro domov důchodců šily už na jaře a snaží se pomáhat znovu. „Protože se situace v posledních týdnech výrazně zhoršila, nabídly jsme pomoc opětovně. Ředitel domova se dotázal, zda by někdo dokázal ušít ochranné pláště, jenže to je o mnoho složitější. Profi švadleny jsou v naší skupině minimálně,“ uvedla Olga Alia Krulišová.

Kontaktovala proto školu, ve které sama pracuje. Netkané textilie na pláště je dost. „Vyrobit by šlo možná až tisíc textilních plášťů, k dispozici jsou přibližně dva kilometry materiálu, který domov získal darem,“ podotkla Krulišová. „Nové pláště by byly výrazně lepší pro běžný provoz než igelitové overaly, které vojáci i další personál velmi rychle propotí,“ dodala. Ženy zapojené do této skupiny budou do Sloupnice vozit i moučníky, aby vojákům a personálu zpříjemnily pauzy na svačinu.

Také orlickoústecká umprumka podala pomocnou ruku, v jejích dílnách se naplno rozjely šicí stroje. „S kolegyněmi jsme se daly dohromady okamžitě. Rády bychom zapojily i naše studenty, jenže ti bohužel aktuálně do školy nesmějí,“ připomněla omezení výuky Kateřina Sýkorová. V oděvářských ateliérech vznikl i prototyp, podle kterého mohou dobrovolníci ušít další tolik potřebné pláště. „Snažili jsme se střih vyladit a přizpůsobit tak, aby byl univerzální pro muže i ženy a mohli jej využít také vojáci, kteří v domově vypomáhají,“ popsala Sýkorová.

Slova díků potěší

Denně je v první linii také charita, která se stará o pacienty v terénu. I té projevuje veřejnost v krizové době podporu. „Poděkování přichází ve slovní podobě, ale třeba zrovna minulý týden jsme dostali od firmy USSPA z Dolní Dobrouče padesát balíčků s ovocem a sladkostmi pro všechny pracovníky přímé péče, tedy pro sestřičky a pečovatelky. Nádherná pozornost,“ konstatovala ředitelka Oblastní charity Ústí nad Orlicí Marie Malá.

Že v tom nejsou sami, dávají lidé najevo i záchranářům. Hasičům na stanici v Pardubicích přinesli svačinky ze své výrobny zástupci pardubického Centra Kosatec, spolku, který pomáhá lidem s hendikepem. „Také se s tím setkáváme, ale už jen v řádech jednotlivců. Třeba přišel pán a nesl nám nákup v igelitce s tím, že si nás váží,“ dodal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.