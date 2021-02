Studentské společnosti učí mladé lidi podnikat, na školách si zakládají firmy a seznamují se s problematikou byznysu. Nová soutěž JA Top Logo prověřila grafické a prezentační dovednosti středoškoláků. Odborná porota poslala do národního finále logo a video studentské firmy 3DPT z České Třebové, která se věnuje tisku 3D filmových figurek a podsvícených fotografií. Cenou pro vítěze krajských kol je návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku. Českotřebovská studentská firma 3DPT se poprvé prezentovala při loňských oslavách 75. výročí založení VOŠ a SŠT v České Třebové. Studenti 3. ročníku oboru informační technologie předvedli model filmové postavičky Groot z filmu Strážci Galaxie a takzvaný Lithophane, fotografii školy viditelnou podsvícením. „Pracujeme s 3D tiskárnou, takže můžeme vyrobit téměř cokoliv, ale zaměřujeme se hlavně na modely postaviček,“ uvedla studentka Adéla Kočí.

Studenti českotřebovské školy se účastní výukového programu JA Studentská Firma pravidelně. „Postupně sbíráme úspěchy, máme několik účastí ve finále republiky a má kolegyně byla oceněna za rozvoj podnikatelských dovedností a získala titul Učitel podnikání,“ připomněl ředitel školy Jan Kovář ocenění pro Jaroslavu Knířovou.Také stávající firma 3DPT má velmi dobře našlápnuto.

Vizuální tvář firmy je důležitá

Vzdělávací projekt JA Studentská Firma pokračuje i v době pandemie. „Soutěž JA Top Logo má za cíl mladé lidi v začátcích podnikání motivovat, ale i ukázat, jak důležitá je pro úspěch firmy její vizuální identita. Především logo společnosti je v současné době významnou součástí podoby jakékoliv firmy, proto jsme chtěli dát studentům v soutěži příležitost pochopit jeho náležitosti a naučit se s ním pracovat,“ uvedl Martin Smrž, ředitel nevládní organizace JA Czech, která vzdělávací projekty a studentské soutěže organizuje. V rolích porotců soutěže JA Top Logo se představili profesionálové z krajských firem, kteří studentům poskytli cennou zpětnou vazbu. Šlo o zástupce velkých i menších podniků ze soukromé a státní sféry, vrcholové manažery nebo pracovníky marketingových oddělení. Studentům poskytli i návodná hodnocení, co se jim povedlo a co je třeba zlepšit. „Jedná se především o lidi z praxe, kteří mají vztah k regionu a chuť pomoci studentům v jejich rozvoji. Jim samotným pak účast v porotě přináší dobrý vhled do myšlení a úvah mladé generace, který vítají jako součást svého rozvoje,“ dodal Smrž.

Zdroj: Youtube