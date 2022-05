V případě dvojlůžkového pokoje, ve kterém bydlí dva studenti, nyní každý platí 103 korun za noc, od září to bude 113 korun za noc. Za celý květen nyní zaplatí 3193 korun, za září by to mělo být 3390 korun.

Zájem o ubytování na univerzitních kolejích je přesto velký. „Kapacita našich kolejí je asi 1300 lůžek, univerzita má zhruba 7 tisíc studentů. Zájem o koleje se podstatně zvýšil během pandemie a po ní, protože studenti ubytovaní v době online výuky na kolejích měli výhodu slev a odpuštění kolejného,“ dodala Macková.

Svoji roli sehrávají také zvyšující se ceny pronájmů bytů. Za menší garsonku v Pardubicích lidé zaplatí zhruba od šesti tisíc měsíčně výš. Pronájem bytu 2+1 pak stojí minimálně dvojnásobek.

Budoucí vysokoškoláci si připlatí po celé republice. Například na Palackého univerzitě v Olomouci od září studenti měsíčně zaplatí i o 690 korun více.

Masarykova univerzita v Brně ceny upraví už od července letošního roku. „Jistě všichni vnímáte razantně se zvyšující ceny komodit, které nelze ovlivnit, proto jsme museli navýšit cenu kolejného více, než je obvyklé,“ uvedl mluvčí správy kolejí a menz Masarykovy univerzity Kamil Kulíšek.

„Spotřebitelské ceny vzrostly oproti loňskému dubnu o 14,2 procenta. Bylo to nejvíce za poslední tři desetiletí, kdy v prosinci 1993 meziroční růst cen dosáhl hodnoty 18,2 procenta,“ popsala Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ceny zboží úhrnem vzrostly o 15,3 procenta a ceny služeb o 12,1 procenta.

V současné době se mění ceny téměř u všeho, zářným příkladem zdražování je právě bydlení. Připlatit si musí i ti, kteří staví vlastní dům. Stavební materiály jen v dubnu podle ČSÚ v porovnání s minulým rokem zdražily o čtvrtinu, za stavební práce lidé letos zaplatí o 13 procent více.

Stejně tak rostou i ceny nemovitostí. Špatnou dostupnost bydlení navíc ještě zhoršuje vývoj hypotečního trhu. Hypotéky zásadně zdražily, průměrný úrok na začátku května překonal pětiprocentní hranici. Ještě před rokem byl méně než poloviční. Od dubna navíc opět platí přísnější pravidla pro žadatele, podle nichž musí zájemce o hypotéku zaplatit minimálně dvacet procent ze svého.