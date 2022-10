“Hned během naší první účasti jsme si odnesli první místo. Jsme velká škola, proto sem vždy vozíme dva týmy a pravidelně se umisťujeme na prvních pozicích,” vysvětlila Koubková.

Organizátoři ze Stavební školy ve Vysokém Mýtě mají hned několik počítačových učeben, které jsou žákům stále k dispozici. Proto jsou zde vhodné podmínky pro takový turnaj. “League of Legends je mezi žáky velmi oblíbený. V prvních ročnících jsme měli i jiné hry, ale tato nakonec zvítězila, proto jsme postupně turnaj rozšířili i pro jiné školy,” uvedla zástupkyně ředitele Ivana Bejblíková.

Zdroj: Martin Alt

Na vítěze čekala trička s logem Přeborník v League of Legends. Tím se nakonec stal tým "Kancl" ze ZŠ Hrochův Týnec. Turnajem prošel bez ztráty kytičky a s přehledem vyhrál všechny zápasy.

“Je to můj první turnaj, ale LoL hraju už několik let, díky kamarádovi, který mě to naučil a zjistil jsem, že mi to docela jde,” řekl člen vítězného týmu Tobias Souček.

Turnaj v League of Legends se na škole koná již od roku 2014 a stal se v kraji tak oblíbený, že se ho často zúčastnilo až 16 týmů. Po pandemii Covid-19 se turnaj vzpamatovává z roční pauzy a opět nabírá síly.

Letos se mělo soutěže zúčastnit 9 týmů. Kvůli vysoké nemocnosti však musely některé školy svoji účast zrušit a nakonec na místo konání přijely pouze čtyři týmy.

League of Legends je počítačová hra žánru multiplayer online battle arena (MOBA).Ve hře hráč ovládá v jednom zápase jednoho šampiona s unikátními schopnostmi a bojuje spolu se svým týmem proti nepřátelskému týmu na jedné rozlehlé mapě. Cílem hry je zničit nepřátelský Nexus, což je velká stavba u základny protihráčů. Hra též může skončit i kapitulací jednoho z týmu, a to po 15 minutách (všichni musí souhlasit) nebo po 20 minutách (4 z 5 musí kapitulovat). Jednotlivé zápasy trvají většinou 20–60 minut.



Šampioni obvykle začínají s jednou schopností, které si postupem času vylepšují, zpřístupňují si další schopnosti a postupují na vyšší úrovně (level).