Strom splněných přání letos na Orlickoústecku hlásí 240 přání od dětí z dětských domovů a lidí z domova důchodců. Jedním z dárců byla také Martina Jandová z Chocně, která taková projekty před Vánoci ráda podporuje. „Já jsem si už jedno přání odchytila v Chocni a moc ráda ho splním, stejně jako minulý rok,” sdělila Jandová.

Mezi obdarovanými je i letos pan Jiří z Domova důchodců Ústí nad Orlicí. Štědrosti ostatních si velmi váží. „Je to od lidí moc milé. Je to zajímavý nový zvyk,” řekl s úsměvem na rtech.

Jak to funguje

Princip dárcovství je jasný. „Na vánočním stromu jsou zavěšena přáníčka, a kdo chce, tak si nějaké vybere, věc zakoupí a zabalenou donese zpět,” vysvětlila Lucie Pohanková z Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí.

Kde takové stromy najít, vysvětlil Martin Hodoval, ředitel ústeckého Českého červeného kříže, který akci v okrese pořádá. „Některá přání jsou rozmístěna po městech na standardních místech, která platí už léta,” informoval. V Ústí nad Orlicí najdete Strom splněných přání v Informačním centru v budově radnice, v Zákaznickém centru společnosti Tepvos, v nákupním centru Nová Louže a v krytém plaveckém bazénu. Dále jsou stromy umístěny v České Třebové, Lanškrouně, Chocni, Jablonném nad Orlicí a Dolní Dobrouči.

Červený kříž garantuje, že i kdyby nějaké přání na stromečku zbylo, splněna budou všechna. „Nebývá problém s tím, že by některé nikdo nechtěl splnit, ale spíše to, že je specifické a dárci mají problém dárek sehnat,“ podotkl Hodoval.

Děti a klienti jsou z dárků vždy nadšení. „Moc děkujeme za chvíle štěstí našich klientů při rozbalování dárků z akce Strom splněných přání,“ reagoval ředitel Domova pod hradem Žampach Luděk Grätz.

Solidarita mezi dětmi

Známější projekt, Krabice od bot, má na Orlicku svá místa ve Vysokém Mýtě a Lanškrouně. Lidé tam krabice dárky už pomalu naplnili, což potvrzuje Jiřina Mádlová z Vysokého Mýta. „Je to už taková naše tradice se synem. Vybereme hračky, které už nepotřebuje, krabici hezky zabalíme a odvezeme na sběrné místo. Vždy z toho máme super pocit,” popsala nadělování Mádlová.

Obdarované děti mají radost z každého dárku. „Minulý rok mi Ježíšek přinesl krásný batoh. Letos jsem si napsala o mořskou vílu,” sdělila svoji zkušenost sedmiletá Janička z domova v Potštejně.

Ženy z Osíku posílají dětem 740 krabic od bot plných dárků

Princip projektu má důležitý parametr, který vysvětila organizátorka sbírky Hana Volfová. „Celá akce je založena na solidaritě mezi dětmi, které mohou jiným dětem darovat hračky nebo knížky,“ sdělila.

Nadělit lze i online

Pokud to má někdo na sběrná místa daleko, ale chtěl by do projektu ještě přispět, může to udělat online. „Dárce si na mapě jednoduše vybere, na které sběrné místo svou krabici v době konání sbírky doručí,“ vysvětlila manažerka sbírky Krabice od bot Zdeňka Sobotová.

V rámci virtuálního obdarování si může každý vybrat, komu dárek půjde. „Dalším krokem je výběr věku a pohlaví dítěte, které chce obdarovat. Věkové rozpětí je od novorozenců až po sedmnáctileté, dárci také mohou obdarovat maminky nebo tatínky,” dodala Sobotová. Kdo chce naplnit krabici od bot dárky, má poslední šanci. Akce končí už 4. prosince.

Na internetu můžete pověsit dárek také do už zmíněného projektu Strom splněných přání, a to do 12. prosince. „Děti a lidé z dalších zařízení si pak své dárky rozbalí přímo 24. prosince,” řekl Hodoval.

V rámci České republiky působí online především projekt Dejme dětem dárek k Ježíšku aneb Strom splněných přání, který provozuje obecně prospěšná společnost Dejme dětem šanci.

Strom splněných přání dělal radost

