Stříbro z Českého poháru mají. Přinese druhý vrchol další medaili?

Hradec Králové, Lanškroun – Do Hradce Králové se sjely nejlepší týmy z České republiky k odehrání finálového kola Českého poháru starších žáků ve volejbale. Byl to v pořadí již šestý turnaj ČP ročníku 2017/2018. Z moravské části (první tři turnaje) postoupil Lanškroun z prvního místa do celorepublikové soutěže, kde se utkaly nejlepší z moravské a české skupiny. Lanškroun postoupil automaticky mezi osm nejlepších týmů.

Družstvo starších žáků na ČP.Foto: Deník / Redakce

Celkem se finále zúčastnilo 24 družstev. „Po dvou kolech jsme byli společně s Libercem na prvním průběžném místě, takže naděje na dobré umístění jsme si samozřejmě dělali. Věděli jsme, že to rozhodně nebude jednoduché, protože ve finálovém kole se hrálo systémem play off. Tři zápasy ve skupině i oba zápasy play off byly velice vyrovnané a proto jsme byli velmi rádi, že jsme se probojovali až do finále, kde jsme se utkali o celkové vítězství právě s Duklou Liberec,“ předeslali úspěšné tažení týmu žáků zástupci oddílu.



První duel odehrál Lanškroun proti Hradci Králové. Vyhrál 2:1 na sety, ale jeho výkon ani trochu neodpovídal představám trenérů. „Kdo zná trenéra, tak je jasné, jakou sodu kluci pak dostali. No a kdo znáte zase mě, asistentku a kluků ochranářku, tak vám je jasné jakou sodu pak dostal trenér, uvedla s úsměvem Ilona Roubalová. „Asi to pomohlo, protože poté už kluci hráli dobře, trenér byl celkem mírný a já fandila, co to šlo,“ dodala.



Hráči se zvedli a tři následující utkání s Příbramí, Českou Lípou a Ostravou vyhráli ve dvou setech.



Před Lanškrounem stál poslední díl skládačky na cestě do finále poháru. Mužstvo Kladna bylo vyrovnaným soupeřem, rozhodoval tiebreak třetí sady, který tým vyhrál 15:12 a postoupil tedy do finále.



V bitvě o titul se Lanškroun utkal s Libercem. První set se stal kořistí týmu ze severu Čech. Ačkoli se svěřenci trenéra Roubala snažili, bohužel i druhá sada skončila lépe pro Liberec v poměru 25:23. „Samozřejmě, že nejdříve zavládl v našem týmu velký smutek. Když hrajete finále, chcete ho strašně vyhrát. Po chvíli ale kluci pochopili, jak nádherného výsledku dosáhli, jaký je to pro náš malý Lanš-kroun úspěch, a tak stříbrné medaile už přebírali hrdě a s úsměvem,“ popisuje první momenty po skončení turnaje asistentka.



Ke stříbrným medailím ještě v týmu obdrželi jedno individuální ocenění, když byl vyhlášen nejlépe přijímajícím hráčem turnaje Jirka Roubal junior.



Lanškroun si úspěšným tažením v Českém poháru zajistil přímý postup na mistrovství České republiky, jež se koná opět v Hradci Králové o prvním květnovém víkendu.



Kdo se podílel na lanškrounském tažení? Radek Martinák, Honza Jirásek, Jirka Roubal, Béďa Smolák, Táda Šebrle, Jirka Jehlička, Maty Langer, Filip Joza, Dan Waclaw, Radek Beneš, v neposlední řadě i trenér Jiří Roubal. (ib, bed)