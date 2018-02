Stříbrnému Krčmářovi fandil i biatlonový Letohrad

Letohrad, Vrchlabí - Senzačního úspěchu dosáhl český biatlonista Michal Krčmář v nedělním sprintu na 10 kilometrů na Olympijských hrách v Pchjong-čchangu. Se ztrátou necelých pěti vteřin za vítězným Němcem Peifferem skončil na druhém místě!

Michal Krčmář je stříbrný za sprint na 10 kmFoto: ČOV/Pavel Lebeda

„Zní to neuvěřitelně. Nemám slov,“ nemohl nečekaný medailista zprvu ze sebe dostat své pocity. Před kamerou České televize bojoval s dojetím, které ho nakonec přemohlo. Se slzami v očích pokračoval: „Je to nejsilnější moment v mé kariéře. A dál? Je to také obrovské zadostiučinění celému týmu. Musím všem moc poděkovat, rodině, realizačnímu týmu, klukům z týmu, kteří mě táhli nahoru. Je tam spousta součástek, které do sebe zapadly.“

Příliš se nedařilo nejžhavějšímu českému želízku v ohni Ondřeji Moravcovi (29. místo). „Nejsem spokojený, střelbu vleže jsem měl katastrofickou. Zaplaťpánbůh, že to takhle Krčmi zajel, bylo to neskutečné!“ gratuloval Moravec svému kolegovi i kamarádovi.

O MICHALU KRČMÁŘOVI



* Narozen: 23. ledna 1991 ve Vrchlabí.

* Klub: SKP Kornspitz Jablonec.

* Začal s během na lyžích, ale asi o dva roky později už vzal do ruky i flintu. Domovským oddílem mu byl v začátcích Letohrad. Jeho otcem je Daniel Krčmář, bývalý reprezentant Československa a Slovenska.

* Od žákovských let Michal vyrůstal u dědy a babičky v Žamberku, odkud pochází i Daniel Krčmář, a v nedalekém Letohradu se věnoval biatlonu.

Letohradský odchovanec slaví

Skončil v slzách, ale naprosto právem. Odchovanec letohradského biatlonového klubu Michal Krčmář zazářil na olympijských hrách, když ve sprintu vybojoval stříbrnou medaili. Bezesporu jde o jeho největší sportovní úspěch kariéry. „Je to neuvěřitelné, nemám slov. Je to pro mě obrovské zadostiučinění celému týmu. Chci poděkovat všem, protože co náš tým dělá pro úspěch, je neuvěřitelné,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi dojatý Michal Krčmář. „Chci především poděkovat Ondrovi, Michalovi a Jardovi, protože to jsou kluci, kteří mě tahali nahoru a díky nim teď stojím tady,“ dodal se slzami v očích stříbrný medailista ve sprintu z korejského Pchjongčchangu. Do poslední chvíle bojoval s německým závodníkem Peifferem dokonce o zlato, ale nakonec mu pár sekund chybělo. Dnes ovšem vyrazí do stíhacího závodu z velmi zajímavé pozice a ve hře bude další medailové umístění. (bed) Foto: Petr Slavík