Litomyšl - Radní chtějí z Evropské unie získat půl miliardy na obnovu zámeckého návrší. V Litomyšli ale stojí před zásadním problémem. Podmínkou dotace je vlastnictví, nebo výpůjčka renesančního zámku od Národního památkového ústavu. Radní se však s památkáři neshodli. Jedinečná šance, jak na památku UNESCO získat velké peníze, je v ohrožení.

Tunelování?

„Ředitel Národního památkového ústavu Pavel Jerie nás napadl, že chceme památku tunelovat a vytvořit obchodní společnost. To ale není pravda. Jde nám pouze o oživení zámku a ostatních památek, aby přitáhly turisty a vydělaly si na sebe,“ reaguje starosta Michal Kortyš na vyjádření dnes už bývalého ředitele. Pavla Jerieho nahradila v úterý ve funkci Naděžda Goryczková. Radní z Litomyšle s ní už jednali. Nová ředitelka však požádala o strpení, protože hledá nový tým lidí. S ním přetvoří památkový ústav v moderní instituci, která vyhoví současným potřebám památek.

Ovšem obavy o státní zámek zapsaný na seznamu UNESCO nemá jen Pavel Jerie. Stojí za ním památkáři z Pardubického kraje. „Památky se ocitají pod sílícím ekonomickým tlakem bez respektu k zachování jejich kulturních hodnot,“ tvrdí v prohlášení Bohuslava Obolecká z památkového ústavu. Nevěří, že v zemi, kde moc a peníze vítězí nad morálními zásadami, převáží čisté úmysly projektů za miliony z Unie. Obolecká je přesvědčena, že za úspěšnou realizaci by měl plnou odpovědnost nést stát.

Jen historie!

Vedení litomyšlské radnice se ale obnovy renesančního zámku rozhodně nevzdá. „Nehodláme do památky stěhovat podnikatelské záležitosti, ubytování, rauty a podobné aktivity. Jde nám výhradně o udržení kultury, historie a vytvoření prostoru pro vzdělávání,“ vyvrací tvrzení památkářů Kortyš.

Obnovu zámku považuje za nutnou rovněž architekt Ivo Koukol. Zámecký park vyžaduje zásadní rekultivaci. Ve špatném stavu je rovněž třetí patro zámku. „Tady počítáme s restaurováním. V budoucnu zde vznikne expozice historie divadla a hudby, prostory pro městskou galerii a školu,“ vyjmenoval nutné zásahy Ivo Koukol. I odborníci si uvědomují, že se jedná o experiment, který není ještě v Čechách obvyklý. „Rozhodně nejde o devastaci památkového fondu. Černé úvahy pana Jerie o krachu jsou nesmyslné, stejně jako odstátnění zámků. Šlo by o výpůjčku asi na osm let a po té době by se majetek vrátil zhodnocený státu zpátky,“ míní Jana Vohralíková z ministerstva kultury.

Projektový tým nyní jen čeká na vypsání programu. Projekt rozdělili na dvě etapy. V té první půjde o piaristickou kolej, kostel, prostor před muzeem, pivovar, jízdárnu a kočárovnu. ve druhé fázi poté o zámek a zahrady. Kromě toho pracují na projektu podzemního parkoviště u zámku.

Doufají, že získají 380 milionů korun. Pokud se podaří „vypůjčit“ i zámek, bude ve hře půl miliardy korun. Boj o miliony začne již tento týden.