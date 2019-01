Tisová – Kouř z pravděpodobně neopravitelného komína prodejny Konzum prý znepříjemňuje život lidem v Tisové.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jakub Geier

Patnáct jmen je pod stížností, kterou do redakce Orlického deníku před několika dny přinesl Tomáš Fogl z Tisové.

Předmětem stížnosti je zřejmě neopravitelný a silně kouřící komín místní prodejny Konzum, který podle mínění podepsaných už delší dobu znepříjemňuje život lidem v obci.



„Prodejna Konzum leží uprostřed obce a hned naproti se nachází základní škola. Při převládajících jihozápadních větrech jde většina kouře a smradu na školu. Není se co divit, že je většina dětí nemocná na průdušky a má astma,“ píše se mj. ve stížnosti.

Její signatáři prosí vedení družstva Konzum o nápravu a věří, že se tak stane do příští topné sezony.



„Je pravda, že kouř z komína prodejny lidi obtěžuje a když jsem v práci, tak ho cítím poměrně často. Někdy doslova štípe do nosu. O tom, zda jsou kvůli němu děti více nemocné, bych ovšem nechtěla nějak spekulovat,“ řekla včera Deníku školnice tisovské školy Anna Javůrková.

Na problém Deník upozornil ředitele družstva Konzum Miloslava Hlavsu.



„Děkuji, že jste mi napsali, ta situace asi není utěšená. Hned jsem upozornil technického náměstka s tím, aby se touto věcí zabýval,“ prohlásil ve středu. Konkrétní stanovisko slíbil v nejbližší době.

Ještě před uzávěrkou došlo ve středu do redakce Deníku sdělení v němž se mj. píše: Po projednání s kolegy mohu sdělit toto stanovisko: Jsme si vědomi neutěšené situace ve způsobu vytápění této prodejny a můžeme potvrdit, že nejpozději do zahájení topné sezony 2010/11 provedeme změnu kotle. A to buď na nový nízkosplodinový kotel na uhlí nebo na kotel elektrický. Naším dlouhodobým úsilím je podporovat zlepšování životního prostředí všude kde působíme.



S pozdravem Miloslav Hlavsa, Konzum,o.d., Ústí n. O.