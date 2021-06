„Velmi si vážím skutečnosti, že je OEZ historicky zodpovědnou firmou, která dlouhodobě vrací regionu, ze kterého čerpá lidský potenciál,“ řekl starosta města Petr Fiala. Kromě vzdělávání a sociálních služeb peníze také zafinancovaly rekonstrukci veřejného osvětlení v Ústecké ulici a také odstartovaly přípravy postupné rekonstrukce městského bytového domu na Orlici č. p. 110, kde bydlí nízkopříjmoví občané. „V roce 80. výročí založení společnosti se tak nadále potvrzuje, že OEZ a Letohrad patří k sobě a tomu jsem velmi rád,“ dodal starosta.

Otázky redakce Deníku pro generálního ředitele Romana Schiffera

Můžete, prosím, připomenout regionální historii Vaší společnosti, která je s Letohradem spojená?

Historie společnosti OEZ s.r.o. sahá do roku 1941. V říjnu tohoto roku zahájila firma Wagner z Olomouce v místě současného odborného učiliště výrobu elektrotechnických přístrojů. Na konci 40. let se firma přestěhovala do nového areálu za městem, kde působí dodnes. Písmena OEZ, Orlické elektrotechnické závody, se v názvu společnosti poprvé objevily v roce 1952. Důležitým milníkem byla privatizace společnosti v roce 1994. OEZ rozšířil vlastní vývojové a obchodní aktivity a na trzích střední a východní Evropy se stal významným hráčem, což bylo i jedním z důvodů vstupu společnosti Siemens, jejímž členem je OEZ od roku 2007.

Jste významným regionálním zaměstnavatelem, můžete prosím odhadnout, kolik místních (nebo přespolních) zaměstnáváte?

V Letohradě pracuje přes 1400 zaměstnanců, z toho je téměř třetina místních. Do Letohradu k nám nejčastěji dojíždí kolegové ze Žamberka, Dolní Dobrouče, Jablonného nad Orlicí, Nekoře, z Ústí nad Orlicí, ale i z dalších okolních obcí.

V tomto roce jste se Letohrad rozhodli podpořit částkou 3,5 milionu korun. Na co jsou peníze určeny?

Podpora města Letohrad i celého regionu je součástí naší dlouhodobé strategie. OEZ byl vždy důležitou součástí života ve městě, ať už se jedná o sport nebo kulturu. V současné době se zaměřujeme na podporu vzdělávání, kultury a sociální oblasti. V letošním roce jsme se po dohodě s představiteli města Letohrad rozhodli podpořit činnost Domácí hospicové péče, část finančních prostředků půjde na modernizaci výpočetní techniky v obou místních základních školách, přispějeme na nákup vzdělávací literatury do místní knihovny, budeme se podílet na rekonstrukci veřejného osvětlení v Letohradě či spolufinancovat projektovou dokumentaci rekonstrukce objektu s byty pro sociálně znevýhodněné.

Přispíváte také na zlepšení sociálních a zdravotních podmínek ve městě. Co vás k tomu vede?

Podpora sociální oblasti a komunit je pro OEZ i pro Siemens základním pilířem společenské odpovědnosti. Pomoc znevýhodněným nebo sociálně slabším obyvatelům je navíc právě v tomto období velmi důležitá, jsem proto rád, že můžeme podporovat smysluplné projekty přímo v Letohradě a pomoci lidem, které známe.

Jaký byl rok 2020 pro Vaši společnost? Dotkla se Vás koronavirová krize?

Loňský obchodní rok byl bezesporu náročný. Zejména na jaře jsme museli stejně jako mnoho jiných firem rychle reagovat na aktuální nařízení, museli jsme se vypořádat s počátečním nedostatkem ochranných pomůcek. Řešili jsme nedostatek zaměstnanců ve výrobě a naproti tomu velký objem zakázek. V době nouzového stavu bylo například rychle dodat objednávky na vzduchové jističe pro polní nemocnice v Británii a Maďarsku.

Kompletně se změnil pracovní model, mnoho zaměstnanců pracovalo a stále pracuje z domova, obchodní i interní jednání se přesunula do online prostředí. Koronavirová krize v mnoha firmách urychlila procesy, které jsme řešili delší dobu, a potvrdila, jak důležité je rozvíjet se v oblasti digitalizace. Bylo to období velkých změn a nejistoty, o to víc si cením, že jsme přes veškeré komplikace dokázali plnit závazky vůči našim partnerům a zákazníkům a výsledky obchodního roku byly nad očekávání dobré.