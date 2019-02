Orlickoústecko - Na padesát pracovníků ve školství z Orlickoústecka včera jelo podpořit odborářskou demonstraci na pražské Letné.

Učitelé a tentokrát i nepedagogičtí zaměstnanci 37 školských zařízení regionu včera stávkovali. Důvody jejich protestu byly jasně formulované: vládou navrhované zvýšení rozpočtu regionálního školství o 500 milionů neřeší reálné snížení platů zaměstnanců školství, nepočítá vůbec s řešením poklesu reálných platů provozních a správních zaměstnanců, neřeší snížení finančních prostředků na neinvestiční výdaje.

Máme silné hlasivky



Kolem padesáti lidí z okresu se ve dvou autobusech dokonce vydalo do Prahy na demonstraci. Přímo z autobusu nás po poledni informovala odborářka Hana Štusáková, že atmosféra je dobrá a že místo transparentů jsou učitelé „vyzbrojeni“ silnými hlasivkami. Jak Deník později informovala, před Úřadem vlády, kde nevystoupil žádný politik, se sešlo na 4,5 tisíce demonstrantů, kteří se později vydali před ministerstvo školství s pytlíkem drobných. „Mělo to význam, ukázali jsme, že je to skutečně problém celé republiky,“ dodala Hana Štusáková s tím, že byla přečtena i výzva za nepedagogické pracovníky.



Většina školských zařízení, mezi nimiž bylo několik mateřských a středních škol, „zušky“, praktické školy nebo dětský domov, ale především základní školy, byla včera uzavřena. Co na to říkali rodiče? „Jeden den stávky se dá tolerovat, mám už děti větší, takže se pohlídají samy. Ale někomu to mohlo způsobit problémy,“ uvedla maminka žákyně ZŠ Habrmanova v České Třebové a pokračovala: „Pokud učitelé křičí, že mají málo peněz, to si zrovna nemyslím. Vadí mi, že v našem státě čím dál méně záleží na vzdělání dětí a šetří se na něm. Ať jde o vybavení tříd, nové lavice, počítače, interaktivní tabule. Dnes by je měla mít každá třída, a ne aby byla jedna na celou školu.“



Ani maminka žáka ZŠ bratří Čapků v Ústí nad Orlicí proti stávce učitelů nebyla. „Synovi už je dvanáct let, takže se beze mne doma obejde. A důvody, které vedou učitele ke stávce, chápu. Nejde totiž jen o peníze na jejich platy, ale o prostředky pro školství vůbec. A pokud nebudou finance, nebudou se školy a školství dál vylepšovat,“ řekla včera Deníku.