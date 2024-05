Zahájení obou staveb bylo původně v plánu na konci dubna, ale kvůli návštěvě premiéra Petra Fialy došlo k posunu termínu na 6. května. Na slavnostním poklepání základních kamenů obou staveb se to ministry a politiky tradičně jen hemžilo. Kromě premiéra dorazil ministr dopravy Martin Kupka a také ministr zemědělství Marek Výborný.

„Přidáváme další klíčové úseky a z dálnice D35 se stává jedno z největších dopravních stavenišť ve střední Evropě. Je to důležitá stavba, která pomůže přetížené D1 a výrazně uleví Vysokému Mýtu a Litomyšli,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. Na konci letošního roku tak bude rozestavěno 64 kilometrů D35 (včetně úseků od Hradce Králové na Jičín).

Trasa úseku Ostrov – Vysoké Mýto navazuje na zprovozněnou část dálnice Časy – Ostrov, po které se jezdí od prosince roku 2022. Součástí nového úseku bude šest mostů a čtyři ptačí zábrany.

Jako samostatná stavba se soutěžil tunel Homole, který je na budované trase, ale pro projektanty to bude skutečný oříšek. Jeho zahájení bylo spíše symbolické, protože nejdříve se u tunelu Homole pustí do práce projektanti, kteří musí vše nakreslit. Tunel se bude částečně hloubit a částečně razit. Podle stavebních expertů to nebude úplně jednoduché. Zhotovitel využije při stavbě tzv. Novou rakouskou tunelovací metodu, kdy půjde o postupné odtěžování jednotlivých částí tunelu.

„Nerazí se celý profil tunelové trouby v kuse, ale po částech. Díky tomu tak lze postupovat jednak rychleji a navíc využít horninu a její tlak jako nosný prvek zpevňující celou stavbu,“ vysvětlil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Počítá, že do roku 2027 bude dálnice hotová k Opatovci u Svitav a budou chybět poslední dva úseky do Mohelnice, které má stavět soukromník. „Bude hotový obchvat Vysokého Mýta i Litomyšle, takže to nejhorší budeme mít za sebou,“ podotkl Mátl.

Města a obce tak ještě čekají perné roky během výstavby dálnice, ale mají pomyslné světlo na konci tunelu. „Kromě toho že se našemu městu a obcím uleví z hlediska životního prostředí a bezpečnosti, tak bude mít dálnice zásadní vliv náš region, který se stane atraktivním pro různé oblasti podnikání, bydlení nebo i turistický ruch. Dálnice přinese nové výzvy a šance,“ dodal starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Infoleták ŘSD o stavbě úseku Ostrov - Vysoké mýto najdete ZDE, o samotném tunelu Homole ZDE

Příprava stavby D35 v posledních letech výrazně nabrala na rychlosti. Zatímco v minulosti se jednání táhla a nabírala zdržení kvůli sporům s odpůrci, nyní je vše jinak.

„U sousedů se staví rychleji? Když porovnáme velikost zemí, nás a Polska, tak jsme v poměru velikosti dál než oni. Úročíme legislativní přípravy a urychlujeme stavby více než v minulosti. Proto se také staví unikátní množství silnic,“ doplnil Kupka.

Poslední roky také vláda investuje do stavby silnic a dálnic rekordní peníze. „Vloni jsme do dopravní infrastruktury investovali 150 miliard korun, letos také 150 miliard a v tomto trendu chceme pokračovat. Otevíráme stále více nových úseků a zahajujeme víc a víc staveb. Letos začneme stavět 164 kilometrů silnic a dálnic,“ upozornil premiér Petr Fiala.