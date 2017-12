Žamberk - Tři nové betonové zídky, dva poldry, ale i zemní valy či mobilní hrazení. To všechno má být součástí dlouho očekávané výstavby protipovodňových opatření v Žamberku.

Stavba stojí. Nová firma bude známa v létě Foto: Archiv města

Práce začaly na jaře letošního roku, na podzim ji však potkaly komplikace. Nejprve na sebe polská firma Navimor Invest, Gdaňsk, jejíž byla zhotovitelská firma součástí, podala úpadek, česká firma následně dostala od Povodí Labe výpověď.

PROVIZORNÍ ZÁBRANY

Důsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Seznam nezbytných opatření se vyšplhal na pětatřicet položek, většinu investor zadal místním Technickým službám. Ty musely postavit podle požadavku bezpečnostního dozoru provizorní zábrany u řeky. „Byly také opraveny přístupové cesty na levém i pravém břehu a veškeré výkopy podél stavby jsou zavezeny zeminou,“ popsal další práce Vladimír Fikejs z odboru obrany a krizového řízení žamberské radnice s tím, že zbývá vyčistit a urovnat louku oproti dřevěné lávce a drobné úklidové práce na Havlíčkově nábřeží.

Čekat na sebe nenechaly ani reakce občanů. Mezi obyvateli města se totiž už v létě mluvilo o betonových hrůzách. „Dívám se na tu hrůzu z okna. Je to k pláči,“ napsala před časem na Facebooku jedna z místních žen. Místní také nelibě nesli kácení stromů, radnice ale slibovala, že lípy, které musely jít k zemi, nahradí nové. Nemá jít ale o mladé stromky, ale stromy vzrostlé o průměru dvaceti centimetrů a výšce čtyř metrů. Teď, když se stavba přerušila, přišly návrhy vše skončit. „Nyní někteří občané, zpravidla nedotčení minulými povodněmi, přicházejí s požadavkem na ukončení výstavby protipovodňových opatření, upozorňuji však na to, že ve stádiu rozestavěnosti opatření není možné stavbu ukončit a ponechat v tomto stavu,“ reagoval Vladimír Fikejs s tím, že by naopak povodňová ochrana města byla zhoršena.

Hrozba je tu i nyní. Současný stav by totiž v případě dešťů či tání mohl Žamberku uškodit. Řeč je o betonové zdi napříč loukou v ulici Albertova – ta tu tvoří hráz, která by vodu vrátila do města. V případě nouze se tak počítá s odstřelem tří polí v betonové zdi. Podle slov Vladimíra Fikejse město také vzneslo požadavek na dočasnou úpravu manipulace na Pastvinách, především na pokles hladiny a včasných prázdnění nádrže.

Nová zhotovitelská firma by měla být známa v polovině roku 2018, nové výběrové řízení bude vypsáno na přelomu ledna a února.