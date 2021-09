Takzvaná modrá varianta začne v budoucí okružní křižovatce silnice I/35 a skončí na stávající silnici II/312 mezi obcemi Hemže a Mostek. Vyplývá to z dokumentu, který zveřejnil krajský úřad.

Dokument EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) už v minulosti potvrdil, že projekt splňuje zákonné limity, které se vztahují k životnímu prostředí. Jiří Schejbal ze společnosti Transconsult, jenž projekt vypracoval, zmínil, že chystaná trasa do určité míry změní lokální podmínky. „Ale ne tak, aby zatížila životní prostředí emisemi nebo hlukem,“ řekl.

Ministerstvo životního prostředí si přesto klade 47 podmínek. Mezi nimi například přepracovanou akustickou studii. „Na základě aktualizace výpočtů pro hluk z provozu silniční dopravy budou v případě nutnosti optimalizovány návrhy protihlukových opatření ve formě protihlukových stěn,“ píše se v dokumentu.

V místech, kde protihlukové stěny nepůjdou instalovat, může vzniknout komunikace se sníženou hlučností. Týkat by se to mohlo především obytné zástavby na komunikaci Újezdská v Chocni nebo třeba na silnici III/3058 v Běstovicích.

Vysokomýtští obyvatelé chtěli v minulých měsících jednat o změně trasy. Na veřejném semináři však náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš řekl, že navrhované alternativní trasy přeložky by byly nejen extrémně finančně náročné, ale především zdlouhavé. V důsledku toho by se město obchvatu nemuselo v dohledné době vůbec dočkat, což by v budoucnu vedlo k enormnímu přetížení městského provozu.

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto.Zdroj: Vysoké Mýto

Podle Pardubického kraje je stavba tohoto úseku nezbytná. Kvůli dálnici D35 totiž naroste provoz ve Vysokém Mýtě. „Po zprovoznění dálnice D35 kolem Vysokého Mýta bude nutné pro cesty z Chocně a okolí na dálnici projet centrem Vysokého Mýta směrem k meziúrovňové křižovatce Vysoké Mýto západ nebo k meziúrovňové křižovatce ve Džbánově. Nedojde tedy k žádoucímu odlehčení stávajícího průjezdního úseku silnice I/35,“ vysvětlil kraj v projektové dokumentaci.

Na 12,73 kilometru dlouhém úseku se počítá s celkem sedmi mosty. Odpadne také nutnost budovat tunel.

Nejdražší silnice II. třídy

Náklady na případnou realizaci jsou odhadovány na 1,885 miliardy korun. Aktuální cena za kilometr má činit 145,7 milionu korun, jedná se tak o vůbec nejdražší silnici II. třídy v České republice. Podobnou částku stál například úsek dálnice D3 Bošilec-Ševětín. Podle dřívějších vyjádření hejtmana Martina Netolického krajská pokladna na to nyní nemá peníze.

Kortyš však před časem veřejnost ujistil, že peníze budou. „Je to pochopitelně o politické vůli,“ poznamenal s tím, že krajští radní budou žádat peníze po ministerstvu financí.

Přeložka povede po pozemcích, které patří soukromým vlastníkům. Trasa je zanesena v zásadách územního rozvoje Pardubického kraje. V krajním případě tak bude možné pozemky vyvlastnit. To by však pochopitelně stavbu zdrželo.