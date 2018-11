Stavba centrálního příjmu v Ústí se může zdržet

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 18 810 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace Referent/ka - matrika. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.zamberk.cz/úřední deska/personální záležitosti, , Referent/referentka - matrika, Pracovní poměr na dobu neurčitou, platová třída 10, Předpokládaný termín nástupu: dle dohody, Místo výkonu práce: Městský úřad Žamberk, Charakteristika vykonávaných činností: komplexní vedení matriční agendy u obce s rozšířenou působností, vidimace a legalizace, Požadujeme: minimálně vyšší odborné vzdělání, dobré komunikační a organizační schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu, ochotu dále se vzdělávat, řidičský průkaz sk. B, Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 10. platovou třídu., Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení., Informace o rozsahu zpracování osobních údajů uchazeče jsou uvedeny ve formuláři "Přihláška do výběrového řízení", která je přílohou tohoto oznámení nebo na www.zamberk.cz, úřední deska, personalistika., K přihlášce je nutno přiložit:, motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání., , Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do 06.12.12.2018 včetně na adresu:, Městský úřad Žamberk, vedoucí kanceláře tajemníka, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk., Telefon: 465 670 200, e-mail: r.krenova@zamberk.eu., Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SPDO“. Pracoviště: Město žamberk, Masarykovo náměstí, č.p. 166, 564 01 Žamberk. Informace: Radomíra Křenová, +420 465 670 200.