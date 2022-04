Státovka z Ostrova do Zámrsku je kvůli napojení D35 pro jeden směr uzavřená

Ode dneška až do počátku července bude zavřená státovka z Chrudimi do Vysokého Mýta, a to v úseku z Ostrova po kruhovou křižovatku s I/35 u Zámrsku. Provoz pro směr od Hrochova Týnce na Zámrsk zůstane zachován, v opačném směru pojedou řidiči po objížďce značené v mapce - kolem Holic a přes Sezemice a Pardubice.

Objízdná trasa během uzavírky úseku Ostrov - Zámrsk na I/17. | Foto: ŘSD

Od dneška čeká řidiče rekonstrukce silnice I/17 (silnice z Chrudimě na Vysoké Mýto) v úseku Ostrov – Zámrsk (k nové okružní křižovatce) o celkové délce 7,124 km. Uzavírka je plánovaná do 8. července. "Po dokončení dálničního úseku D35 Časy – Ostrov v prosinci tohoto roku se silnice I/17 stane hlavní spojnicí mezi dálnicí D35 a jejím napojením na silnici I/35 ve směru Moravská Třebová a dále na Olomouc. Proto chceme s předstihem silnici I/17 na zvýšený provoz připravit," uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová. Během oprav dojde k obnově živičného krytu vozovky, včetně čištění příkopů, čištění a drobných oprav propustků. Dálnice D35 se v prosinci při otevření svého dalšího úseku provizorně napojí na I/17 v úseku mezi Stradouní a Zámrskem, vznikne zde kruhový objezd. VIDEO: Dalšího úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova se dočkáme 22. prosince Oprava je rozdělena tři úseky: I/17 Stradouň – Zámrsk, obnova živičného krytu (cca 2,9 km), která začne zítra, 2. 2. Předpokládaná celková cena realizace této části je 36,81 mil. Kč bez DPH, zhotovitelem je METROSTAV

I/17 Stradouň – úpravy komunikace (cca 2,8 km), cenu a zhotovitele zatím ŘSD soutěží

I/17 Ostrov, opatření pro zvýšení BESIP (1,4 km), stavba byla zahájena 31.3., zhotovitelem je firma SWIETELSKY, předpokládaná celková cena realizace této části je 19,10 mil. Kč bez DPH Objízdná trasa během uzavírky úseku Ostrov - Zámrsk na I/17.Zdroj: ŘSD