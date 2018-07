Stát zvažuje nové rychlíky do Polska, spojení Ústí a Vratislavi čeká na razítko

Pardubický kraj - Ministerstvo dopravy zvažuje zavedení nových přímých vlaků mezi Prahou a polskou Vratislaví. Nové spojení s Polskem plánuje také Pardubický kraj mezi Ústím nad Orlicí a rovněž dolnoslezským hlavním městem.

Elektrická jednotka Newag Impuls by mohla podle plánů Pardubického kraje zajíždět z Polska až do Ústí nad Orlicí.Foto: zdopravy.cz

Plány na nové spoje z Prahy do Vratislavi přiznalo ministerstvo dopravy v materiálech Správy železniční dopravní cesty. V záměru projektu, který je součástí zadávací dokumentace pro modernizaci koridoru v úseku mezi Chocní a Uherskem, ministerstvo uvedlo, že o vlacích už jedná s polskou stranou: „Je možné očekávat doplnění nových vlaků v relaci Praha – Wroclav přes Ústí nad Orlicí, o jejichž zavedení bylo zahájeno jednání s polskou stranou. Případný provozní koncept v tuto chvíli není znám a bude se odvíjet od vývoje dalších jednání a i pozice polské strany,“ uvedlo ministerstvo.

Zatím nevyjedou

Jisté ale je, že s příštím jízdním řádem vlaky ještě nevyjedou. Podle mluvčí ministerstva dopravy Lenky Rezkové jde zatím o jeden ze záměrů, kterými se ministerstvo dopravy zabývá.

„Nicméně v případě doplnění nových vlaků mezi Prahou a Wroclaví je ještě řada překážek. Ty spočívají nejen v nalezení společného provozního modelu a způsobu zadání, ale také v kapacitě I. tranzitního železničního koridoru v úseku mezi Ústím nad Orlicí a Prahou, kde po vstupu soukromých dopravců a násobném navýšení počtu vlaků v relaci Praha – Ostrava v současné době nezbývá příliš místa pro případné zavedení dalších vlaků,“ dodala Rezková.

Z Prahy do Vratislavi jezdí aktuálně přímo jen autobusy.

Z Mezilesí do Ústí

Blíže přímému spojení s Polskem se zdály být nové přímé vlaky objednávané Pardubickým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím. Pardubický kraj letos na začátku roku uvedl, že by rád zavedl provoz už s novým jízdním řádem. Šlo by jen o prodloužení vlaků z polského Mezilesí do Ústí nad Orlicí. Koleje Dolnośląskie mezi Vratislaví a Mezilesím nově nasazují moderní elektrické jednotky Newag Impuls.

Od ledna ale velký posun v jednáních nenastal. „V současné chvíli není vyřešeno, jaké vlaky mohou přejet na české území. Jedná se o technickou záležitost. Na posledním jednání s polskou stranou jsme však vyřešili, ve kterých časech bychom rádi spojení z Polska realizovali. Náš zájem o tento projekt nadále trvá,“ řekl Michal Kortyš, náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu.

Pro zajíždění nových vlaků do Polska je nutné jejich schválení v Česku. O to ještě výrobce ani dopravce nezažádali.

Jan Sůra, zdopravy.cz