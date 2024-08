Senátní volby na Svitavsku slibují na podzim zajímavý souboj. Svůj mandát chce v Senátu obhajovat Michal Kortyš z Litomyšle z ODS, který současně působí jako náměstek hejtmana pro oblast dopravy. Právě dopravě se chce v případě vítězství věnovat i nadále v pozici senátora.

Do svitavského senátního obvodu zasahuje západní část okresu Ústí nad Orlicí, tvořená obcemi Stradouň, Vinary, Řepníky, Leština a Nové Hrady.

Koalice lidovců a hnutí Nezávislých kandidátů posílá do senátního klání starostu Svitav a poslance Davida Šimka ze Svitav.

Za koalici Sociální demokracie a Společně pro kraj s podporou hnutí ANO a Východočechů bude kandidovat svitavský lékař Pavel Havíř, který ve volbách v roce 2018 prohrál ve druhém kole voleb s Michalem Kortyšem.

Tisícovku podpisů pro nezávislou kandidaturu sbírá někdejší poslanec Pavel Severa z Litomyšle. Bývalý sekretář TOP 09 není v současné době členem žádné strany.

Soupisku kandidátů na Svitavsku uzavírá hudebník a spisovatel Petr Štěpánek, který však pochází z Hradce Králové.

Podle Wikipedie by měl o post senátora ve svitavském obvodu usilovat ještě také Hynek Blaško z uskupení Správná Volba. Český politik a generál Armády ČR v záloze pochází z Prahy. Do svého odchodu do zálohy byl velitelem Společných sil Armády České republiky. Do září roku 2022 byl členem hnutí SPD, za něž byl od roku 2019 poslancem Evropského parlamentu.