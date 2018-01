Starosta: „Jako Letohraďák jsem hrdý na všechny úspěchy našich sportovců"

Letohrad /ROZHOVOR/ - Závody v biatlonu se odehrávají v areálu Šedivského lomu v Letohradu. Není divu, Letohrad je baštou biatlonu a i malé děti znají úspěšné odchovance zdejšího klubu, české reprezentanty Ondřeje Moravce nebo Michala Šlesingra.

Zimní olympiádu v Soči před čtyřmi lety prožíval snad každý Letohraďák s velkým nadšením. Zejména když zdejší rodák Ondřej Moravec na ní získal hned tři medaile.Foto: archiv Petra Fialy

Letohradský starosta Petr Fiala je velkým fanouškem sportu a samozřejmě i biatlonu. Jak se Deníku svěřil v rozhovoru, nejvíc prožíval zimní olympiádu v Soči. Po medailových žních v únoru 2014 Letohrad „svým“ biatlonistům uspořádal triumfální přivítání na náměstí.

Letohrad & biatlon

S Petrem Fialou jsme hovořili o propojení města s tímto sportem, o nezapomenutelných závodech, ale i o tom, jak se Letohrad chystal na olympiádu mládeže a zda by rodičům biatlon doporučil jako dobrý sport pro jejich děti.

Letohrad a biatlon, jak pevné a nerozlučné je to spojení?

Jedná se o dlouholeté tradiční spojení, umocněné úspěchy letohradských odchovanců v posledních letech. Klub biatlonu byl založen v roce 1970. Skvělou práci odvedl a odvádí zejména v kategoriích mládeže, kdy vychoval celou řadu mistrů republiky v mládežnických kategoriích a z mnoha z nich se následně v dospělém věku stali úspěšní reprezentanti České republiky.

Popularita biatlonu v posledních letech prudce vzrostla. Jistě tomu významně napomohli i letohradští sportovci…

Počátek významného vzestupu popularity biatlonu, alespoň u nás v Letohradě, spatřuji již po úspěchu Romana Dostála – ten v Letohradě žil od dětství až do svého odchodu kvůli biatlonu do Jablonce – v podobě zisku titulu mistra světa v roce 2005. Samozřejmě velká exploze přízně nastala v posledních odhadem pěti letech, díky úspěchu jak žen, tak i mužů. A právě u mužů na tom mají obrovskou zásluhu naše stálice Ondra Moravec a Michal Šlesingr, kteří v Letohradě od narození stále žijí, nyní se svými rodinami. Takže to jsou Letohraďáci se vším všudy. I Michal Krčmář má v srdci Letohrad, je mládežnickým odchovancem zdejšího klubu a v Letohradě absolvoval průmyslovou střední školu. To je zcela jasná vizitka výtečné práce zdejšího klubu s mládeží.

Vím o vás, že jste velkým fanouškem biatlonu. Na které závody vzpomínáte nejraději?

Já jsem fanouškem sportu obecně, samozřejmě že jako Letohraďák jsem hrdý na všechny úspěchy našich sportovců. A těch největších a nejznámějších, i ve světě, pochopitelně dosahují biatlonisté. Z každého úspěchu mám radost, ale pokud mám říct konkrétně, asi nejvíc jsem prožíval ZOH v Soči, kde Ondra Moravec zazářil a získal hned tři medaile. A podle toho také vypadalo jeho fantastické přivítání po návratu ze Soči na Václavském náměstí v Letohradě, nezapomenutelný zážitek.

Letohradský Klub biatlonu je velkou líhní talentů, rostou nám další české naděje?

Určitě ano, jsme líhní talentů, především v mužské kategorii, jak se ukazuje. Určitě to ještě nějaký rok potrvá, ale tak například Milan Žemlička, Jakub Procházka, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska a určitě i další, o nich bychom do budoucna mohli v dobrém slyšet i v reprezentaci seniorské.

Jak hodnotíte spolupráci města s klubem?

Z mé strany hodnocení pozitivní. Mám za to, že dobře vycházíme se všemi spolky a organizacemi ve městě, i jejich činnost finančně podporujeme. A když potřebujeme pomoc například při nějakých akcích, můžeme se na ně s důvěrou obrátit. To platí také o Klubu biatlonu.

Olympiáda dětí a mládeže 2018 je před námi, jak se na tuto významnou sportovní událost připravoval Letohrad? Můžete shrnout investice města?

Zřídili jsme malý organizační štáb, aby všechny potřeby, přicházející od organizátorů, byly uspokojeny. Doufám, že si na vlastní sportovní klání najde cestu co nejvíce diváků, a to nejen z našich škol. Do vlastního sportoviště investoval zejména Pardubický kraj. My jsme, dá se říci, pouze investovali do doprovodné infrastruktury, do nové příjezdové komunikace od nově postavené kruhové křižovatky.

Připravilo město pro úspěšné sportovce něco na památku? Budete mít možnost se slavnostních ceremoniálů zúčastnit?

Ano, zadali jsme výrobu rytého skla s motivy z Letohradu. Rád bych se zúčastnil květinových ceremoniálů, které se odehrají po závodech v areálu Šedivského lomu, a vždy všem šesti mladým úspěšným sportovcům tuto upomínku na Letohrad předal.

Maskotem ODM 2018 je klokan, který se narodil v Letohradu. To je jistě pro město velká čest, vzrostl díky tomu zájem o zvěřinec v parku?

Určitě jsme hrdí na to, že si Pardubický kraj jako maskota vybral právě našeho klokana albína, kterého Jirka Mádl loni pokřtil na Bibi Olympia. Zda zájem o něho a papoušky v parku díky tomu vzrostl, posoudit nedokážu. Určitě ale přebudování uzavřených sociálek na voliéru pro exotické ptactvo a umístění klokanů do přilehlého prostoru byl správný krok, který zámecký park zatraktivnil a své fanoušky si rozhodně našel.

Doporučil byste rodičům dát svoji ratolest na biatlon?

Určitě ano, nebo na cokoli jiného, ať již je to sportovní odvětví, nebo jakákoli volnočasová aktivita – zájmová činnost. Děti určitě potřebují koníčka a vyžití. A pokud je to sport spojený s pohybovými aktivitami, tím lépe. Nebojte se své děti v takové aktivitě podpořit, finance to jsou bez pochyby správně investované. Mít zdravého a spokojeného potomka (a úspěchy v daném odvětví určitě nejsou podmínkou, ač by byly hezké) je přeci ten největší dar pro každého tátu a mámu.