Staré televize už v příkopech neleží, vedou plastové lahve

Litomyšl, Česká Třebová - Desítky pytlů s odpadky nasbírali dobrovolníci v Litomyšli a okolí. V sobotu šli také podél silnice na Českou Třebovou.

„Mám další piknik, šestnáctý. Já lahev od piva,“ hlásí děti a cpou odpadky do pytle. Podél silnic v okolí Litomyšle bylo v sobotu od rána živo. Dobrovolníci se vydali s igelitovými pytli sbírat odpadky. Jen v Litomyšli se do akce Ukliďme Česko zapojily více než dvě stovky lidí.



KDO CUCÁ JESENKY?

Lahve, igelity, kelímky… „Pokladů“ v příkopech byly celé pytle. Pětadvacet skupin dobrovolníků mělo co dělat, aby okolí silnic vyčistily. „Spočítal jsem kilometry, které uklidíme. Vyšlo mi 37 kilometrů,“ podotýká Jan Vavřín, organizátor akce v Litomyšli. Myslí si, že nepořádek v příkopech od Litomyšlanů vůbec nepochází. „Jsou tady kelímky z McDonalda, které lidi určitě vyhazují z aut. Stalo se nám, že dokonce někdo jel kolem, přibrzdil, stáhli okýnko a hodili po nás odpadky,“ říká Jan Vavřín a vzpomíná, že v minulosti našli i mrtvé psy v igelitových pytlích.



Na úklid se letos těšily hlavně děti. Nadšeně hlásily každý nález a chvíli to vypadalo, jako by našly kdovíjaký poklad. „Je tady velký nepořádek, hodně plastových flašek, pikniky, plechovky od energetických nápojů. Našli jsme i trubku a voňavku,“ vypočítává školačka Barbora Bulvová.



Za odpadky v příkopě se skrývají i příběhy. „Vyprávějí“ je lahve od vodky v jednom místě nebo desítky tub od Jesenek. „Děti se hned ráno těšily, že budou sbírat u silnice na Suchou tuby od mlíček. Musí to být nějaké dítě, které ho dostane od maminky, cucá a před Suchou je má snědené. Na úseku dvou set metrů jich je každý rok minimálně sto,“ vypráví Jan Vavřín.



ROZLOŽITELNÝ KELÍMEK

Desítky pytlů naplnili lidé i kolem rušné pětatřicítky, kde kromě běžných odpadků ležely prasklé pneumatiky z kamionů.



Dobrovolníci vyrazili s pytli také na řadu lokalit v Lanškrouně. „Myslím si, že je to rok od roku lepší a lepší. Byly doby, kdy se v příkopech povalovaly televizory, pneumatiky, lednice a torza gaučů. Nyní převažují kelímky od kávy, obaly od pizzy, baget, plechovky od piva a energetických nápojů. Hodně by pomohlo, pokud by někdo vymyslel rychle rozložitelný kelímek na kávu z automatu,“ míní lanškrounský starosta Radim Vetchý, který rovněž každý rok vyráží sbírat odpadky.