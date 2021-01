Z Jablonného vyjel po necelých třech měsících další konvoj naložený humanitární pomocí uprchlíkům ve sběrných táborech, cílem byl tentokrát více než dva tisíce kilometrů vzdálený ostrov Lesbos v Řecku.

Firma Isolit-Bravo vyslala již 30. kamion s humanitární pomocí, tentokrát je to pomoc pro přežití v zimním a deštivém období do uprchlického tábora na ostrov Lesbos – Moria 2.0. | Foto: Isolit-Bravo

Síly spojily jablonská firma Isolit-Bravo a iniciativa Vlny solidarity. Vyslyšely osobní výzvu lékařky Hanky Pospíšilové, která v posledních letech jezdí na tento ostrov pravidelně za Medical Volunteers International ošetřovat lidi z uprchlických táborů. „Vždycky je to pro mě velmi bolestivá zkušenost,“ svěřila se lékařka. Životní podmínky lidí jsou zde otřesné. Zejména po příchodu zimy. „Za naši iniciativu spolu s vámi všemi dárci nám bylo velkou ctí spolupracovat opět na pomoci, která má smysl, s panem Kvido Štepánek a jeho firmou Isolit-Bravo. Je to neskutečný borec, pan Filantrop. Ať už každý přispěl stovkou, tisícovkou, jedním párem holin nebo nákupem věcí za tisíce, to vše dohromady je tento radostný výsledek,“ vyprovázela Bronislava Barošová z iniciativy Vlny solidarity kamiony naložené potřebnými věcmi.