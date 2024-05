FOTO: Srnka uvízla v Žamberku v mříži branky. A nechtěla si nechat pomoct

Robert Vocásek redaktor

Srnku z mřížky branky vyprošťovali v pondělí ráno hasiči ze stanice v Žamberku. "Použili jsme hydraulický rozpínák k vysvobození. Vyděšené zvíře ale znovu vběhlo do prostoru, odkud se nemohlo dostat, a tak jsme srnku znovu odchytli, vzali do náruče a přenesli do lesa," uvedli profesionální hasiči na síti X.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Uvízlá srnka | Foto: HZS PK

