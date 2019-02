Komentář

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Ústí nad Orlicí – Jako součást iniciativy Hazardu STOP vydáváme svůj komentář k výsledkům místního referenda. Účast 34,43 % z oprávněných voličů je těsně pod požadovanou hranicí 35%, k jejímu dosažení nám v Ústí nad Orlicí chybělo 67 voličů!

Chybělo tedy velmi málo a téma heren a automatů mohlo být v našem městě uzavřeno. Přesto, že se těsně nepodařilo překročit tuto magickou hranici, dosáhli jsme nejvyšší volební účasti ze všech měst, kde se referendum o hazardu konalo (např. Ústí nad Labem 18 %, Praha 8 23 %, Lovosice 28 %), s výjimkou obce Pasohlávky, kde se vedle hazardu rozhodovalo ještě o otázce hluku v obci. Všem, kteří přišli říct hazardu stop, děkujeme, ukázali jste nám, že lidí, kterým vadí herny a automaty, je v našem městě dost.

Neplatnost referenda je tedy fakt, který nezpochybňujeme a respektujeme. Existují však dva důvody, proč nepovažujeme téma zákazu hazardu za uzavřené a pro které si myslíme, že se nově zvolení zastupitelé mají tématem zákazu hazardu neprodleně zabývat.

Prvním důvodem jsou výsledky referenda. 3 470 hlasů pro zákaz hazardu oproti 464 hlasům pro jeho zachování je jasným vyjádřením toho, co si obyvatelé Ústí nad Orlicí přejí. V procentech se jedná o poměr 86,7 pro : 11,6 proti (zbylá procenta jsou neplatné nebo prázdné hlasovací lístky). Pro zákaz hazardu se vyslovilo 29,4 % ze všech oprávněných voličů a tento výsledek by splňoval podmínku závaznosti, která je zákonem stanovena na 25 % z oprávněných voličů. Toto pravidlo se v Ústí neuplatňuje, protože k platnosti referenda chybělo uvedených 67 hlasů.

Druhým důvodem je srovnání účasti v komunálních volbách a v referendu. V komunálních volbách hlasovalo v Ústí 45,4% voličů. Nové zastupitele tedy zvolilo 5280 občanů města. Pro zákaz hazardu se vyslovilo 3 470 lidí, což je 65,7% z nich.

Apelujeme proto na nově zvolené zastupitele: Lidé, kteří vás do zastupitelstva města zvolili, se zároveň jasnou většinou vyjádřili pro zákaz heren a automatů v našem městě! Chopte se prosím své zodpovědnosti a naplňte jejich přání!

Neměli bychom se nechat v Ústí zastavit hranicí, kterou nastavil zákonodárce pro platnost referenda, ale měli bychom se řídit tím, co si přejí lidé. Dovolujeme si zde otevřít otázku adekvátnosti hranice 35 % účasti. Je skutečně tato hranice nastavena vhodně? Není nastavena nepřiměřeně vysoko, zejména ve chvíli, kdy v ČR klesá volební účast ve všech typech voleb? Není touto hranicí institut referenda zbytečně omezován? Proč nemůže o záležitosti obce rozhodnout např. 20 % obyvatel, když např. o tom, kdo naši zemi zastupuje v Evropském parlamentu, rozhodlo v roce 2014 18,2 % voličů?

Pro demokracii není překážkou to, že v roce 2012 byla v senátních volbách ve 20 z 27 obvodů volební účast menší než 20 % (např. obvod č. 2 Sokolov – 10,4 %). Proč by mělo vadit, že o zákazu hazardu, stavbě hypermarketu či spalovny rozhodne např. 20 % oprávněných voličů? Lidé, kteří k volbám nechodí, se svého práva vzdávají a činí tak zcela dobrovolně a svobodně. Je otázkou, proč zrovna při referendu může skupina lidí, kteří se rozhodli nevolit, vzít aktivní části veřejnosti možnost rozhodnout? V jiných volbách se toto neděje.

Například pro platnost referenda o zákazu hazardu v Ústí nad Orlicí by stačilo, aby se dostavilo o 0,57% oprávněných voličů víc (byť by všichni hlasovali proti). Zejména proto vyzýváme nastupující zastupitelstvo, aby uvedený paradox výsledku referenda „překonalo" vydáním vyhlášky, kterou by hazard v Ústí okamžitě zakázalo. Město by tak pečetilo smysl konání referenda, které nedávno samo vyhlásilo. A zároveň by tak dalo jasný vzkaz všem voličům i pro případ budoucích referend v Ústí, že záleží především na tom, jak kdo volí!

Petr Kulhavý, předseda SPOUSTI (Spolek pro organické Ústí)