Česká Třebová - Modrá je dobrá. Toto heslo se znovu potvrdilo i v případě rekonstrukce atletického stadionu v České Třebové. Ten tak ladí i s nedaleko stojící hokejovou halou, což bylo cílem města coby investora.

Sportovci nově běhají po modrém.Foto: archiv společnosti

„Rádi jsme vyhověli, protože výsledný dojem ze sportovního areálu je jedinečný,“ podotkl Jiří Berka z obchodního oddělení závodu Sportovní stavby Swietelsky stavební, který stadion za bezmála osmnáct milionů korun pro město Česká Třebová rekonstruoval.

Součástí projektu byl nejen nový polyuretanový povrch nahrazující škváru, ale hlavně vybudování 400metrového oválu se šesti drahami a běžeckou rovinkou, jenž odpovídá současným sportovním normám a potřebám lehké atletiky.

Nově řešena je také odbočka s vodním příkopem a sektory pro technické disciplíny, jako je skok do výšky, o tyči, do dálky a trojskok, vrh koulí a hod oštěpem. Travnatá plocha uvnitř oválu a kryté střídačky se využijí jako tréninkové fotbalové hřiště o rozměrech 104 na 67 metrů. V zatravněné výseči mezi odbočkou s vodním příkopem a zadní autovou čarou hřiště je rovněž zpevněná startovací plocha pro požární sport.

Nový stadion ocení nejen sportovci a školáci, ale i veřejnost při populárním Týdnu sportu. Podle jeho organizátora a člena sportovní komise Lubomíra Vašiny je stadion povedený. „Zasloužil by si co nejdříve dostavbu šaten a dalších prostor,“ uvedl Vašina. Podle něj by mohlo být každé nové sportoviště nastartováním vzniku nového oddílu, podobně jako svého času v případě zimního stadionu, který pomohl obnovit hokejový oddíl.