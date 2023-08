/FOTO/ V Ústí nad Orlicí bude vystaveno jedno ze sochařských děl, které vznikne v rámci mezinárodní sochařské umělecké tvorby v kontextu udržitelného chování finacovaného Evropskou unií RE-USE projekt (Projekt opětovného použití). Bude to dílo „Spící kráska“, jehož autory jsou Rebekka Egilsdóttir z Islandu a Jozef Pilát ze Slovenska. Základ sochy tvoří ocelová konstrukce o kruhové základně 5 metrů a výšky 2,5 metru, konstrukce bude vyplétaná lněným lanem.

V Ústí nad Orlicí bude prezentováno dílo „Spící kráska“, jehož autory jsou Rebekka Egilsdóttir z Islandu a Jozef Pilát ze Slovenska. | Foto: Město Ústí nad Orlicí

V Ústí nad Orlicí bude vystaveno jedno ze sochařských děl, které vznikne v rámci mezinárodní sochařské umělecké tvorby v kontextu udržitelného chování. RE-USE projekt (Projekt opětovného použití) je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Kreativní Evropa a mezi jeho hlavní témata patří dopad změny klimatu na životní prostředí, udržitelnost textilního průmyslu, význam kultury a uměleckého života ve městech a identita měst. Cílem je také poskytnout podporu mladým talentům v jejich kariéře.

V Ústí nad Orlicí bude prezentováno dílo „Spící kráska“, jehož autory jsou Rebekka Egilsdóttir z Islandu a Jozef Pilát ze Slovenska. Základ sochy tvoří ocelová konstrukce o kruhové základně 5 metrů a výšky 2,5 metru, konstrukce bude vyplétaná lněným lanem.

„Umělecké dílo je určené do venkovního veřejného prostoru a veřejnost bude moci jeho dokončování sledovat přímo v místě instalace, tedy v prostoru domu dětí a mládeže. Instalace bude probíhat do konce letošního srpna a dílo bude na místě prezentováno do léta příštího roku. V souvislosti s jeho prezentací v Ústí nad Orlicí nevznikají městu žádné výdaje,“ dodal starosta Petr Hájek.

RE-USE projekt je ve spolupráci s Islandem realizován konsorciem tří partnerů z Česka (Sculpture line), Itálie (Areacreativa42) a Slovenska (Galerie Jana Koniarka v Trnavě). Projekt odstartoval vloni v září, letos v lednu byla zveřejněna otevřená výzva pro mladé umělce z Islandu, Česka, Itálie a Slovenska a posléze bylo vybráno 32 účastníků, kteří se na jaře zúčastnili v Praze akce na zadané téma. Na základě vybraných návrhů se v průběhu června a července zajistil potřebný materiál na tvoru a v průběhu srpna a září bude na vybraných místech v Česku (Ústí nad Orlicí), Itálii (Benátky) a Islandu (Kópavogur) probíhat vlastní tvorba a instalace uměleckých děl. S mezinárodní prezentací děl se počítá v roce 2024.

Více informací lze získat na webových stránkách https://reuseproject.eu/.