Spalovat dál? Na budoucnosti krematoria se místní neshodnou

Česká Třebová - Na pondělní veřejné besedě o zachování, či zrušení provozu českotřebovského krematoria, které obtěžuje své nejbližší okolí kouřem, žádné zásadní rozhodnutí nepadlo. Ani nemohlo. Rozhodnout musí až zastupitelé.

„Hlas lidu“ společně s výsledky dvou měření spalin, které na objednávku města dodala akreditovaná laboratoř, pro ně budou podkladem, než při hlasování zvednou ruku. Rozhodnutí už nelze dlouho odkládat, nájemci vyprší smlouva a spalovací pec potřebuje velkou investici.

Diskutéři se dělili na tři tábory. Na ty, kteří se dívají na kouřící komín krematoria a mají ho dost, na obyvatele města, kteří uvažují o konci svém a svých blízkých a nechtějí v místě přijít o možnost pohřbů žehem, a na zaměstnance krematoria, kteří by ztratili práci. Padaly argumenty pro i proti. „Krematorium nepatří do obytné zástavby,“ je přesvědčen Jiří Kubínek z domků v jeho blízkosti. „Zlatý důl to není, je to služba pro nás pro všechny,“ vyvracel Honza Jasanský mínění některých, že si nájemce mastí kapsy.

Na besedě se rozebírala dlouhá historie českotřebovského krematoria, která se začala psát v sedmdesátých letech. Vzpomínalo se na doby, kdy se černý kouř nevalil z komína jen při výjimečných situacích, jako byl vloni v létě spal nebožtíka údajně nadměrné hmotnosti, ale takřka denně. „Začátky krematoria byly hrozné, když jste přišli po silnici v bílých teniskách, byly z nich šedivé,“ přidal vzpomínku Karel Tomeš. A i když je dnes situace jiná, vadí mu, že krematorium spaluje ve dne v noci šest dní v týdnu. Někteří lidé z domků v jeho okolí jsou přesvědčeni, že spaliny stojí za vysokým výskytem rakoviny mezi jejich sousedy.

Jak diskutujícím řekla zastupitelka Hana Frühaufová, přiklonit se k nějakému názoru a rozhodnout nebude vůbec jednoduché. „Ať se rozhodneme, jak se rozhodneme, zavážeme tím další zastupitelstvo,“ podotkla.

Na besedě vyčíslil vedoucí odboru majetku města Jiří Smrčka, kolik by zachování provozu krematoria stálo. „Čtvrtá generální oprava už na tom zařízení nepůjde provést. Minimální náklad přímo do obnovy pece je pět milionů korun plus jsou další náklady, takže hovoříme o potřebě sedmi milionů korun do technologií. Je tu i nabídka na zakoupení nové pece za zhruba deset milionů korun se splátkami po dvou milionech,“ informoval Českotřebovské, kteří přišli diskutovat ve velkém počtu.

Podle starosty města Jaroslava Zedníka jsou tři možnosti, jak by mohlo město s krematoriem naložit. „Jedna varianta je provozovat krematorium v režimu, v jakém se provozuje dnes, a spoléhat na nové technologie. Varianta číslo dvě je uzavřít provoz krematoria a provozovat zbývající pohřební služby. Třetí varianta je, že město bude krematorium provozovat samo, převede jej na svou společnost, počet spalů určí na tisíc za rok a protože z nich se náklady nezaplatí, bude sanovat ztrátu. Žádné jiné řešení neexistuje,“ upozornil. Ke kterému z nich se přikloní zastupitelé, ukážou následující měsíce.