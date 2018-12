Spadla závora? Stíhaný podnikatel získal zakázky i v nemocnicích na výcho

Pardubice/Trutnov – Vazebně stíhaný podnikatel Tomáš Horáček, který prostřednictvím První chráněné dílny lovil veřejné zakázky i v Pardubickém kraji, čelí dalšímu obvinění.

Kvůli zakázce na dodávku vjezdového systému v pražské Nemocnici Na Bulovce policie spolu s ním nově obvinila jednoho člověka a dvě další firmy.

Zakázku na vjezdový systém vyhrála, tak jako v mnoha jiným případech, První chráněná dílna díky tomu, že zaměstnávala více než 50 procent zdravotně postižených. Ve výběrovém řízení mohla podle dříve platné legislativy nabídnout cenu o 15 % nižší než konkurence. Nemocnice však zaplatila plnou cenu. Zakázku navíc nerealizovala První chráněné dílna, ale společnost Green Centre, kteráse specializuje na parkovací systémy.

Dvě podobné zakázky, v nichž jako subdodavatel figuruje firma Green Centre, získala První chráněná dílna v roce 2016 ve východních Čechách. V prvním případě šlo o modernizaci závorového systému v Pardubické nemocnici za necelé 3 miliony, ve druhém o zakázku na parkovací a vjezdový systém zhruba za milion korun v Oblastní nemocnici Trutnov.

Do výběrového řízení v Pardubické nemocnici se přihlásily čtyři firmy, jedna byla vyřazena pro nesplnění podmínek. „Mezi třemi firmami, které postoupily do výběrového řízení, se rozhodovalo na základě ceny. První chráněná dílna uplatňovala úlevu na hodnotící cenu,“ potvrdila Deníku tisková mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semerádová.

První chráněná dílna v pardubickém výběrovém řízení zvítězila právě díky snížené ceně. Její nabídková cena před snížením o 15 % však nejnižší nebyla. Činila 2 578 233 korun bez DPH. Druhá v pořadí, firma City Parking Group, šla do soutěže s cenou 2 413 343 korun, tedy o víc jak milion nižší.

Společnost Green Centre, která do Pardubické nemocnice závorový systém dodala, se na zakázce podílela zprostředkovaně přes firmu Eltodo asi ze dvou třetin. „Když se nehlásí nikdo jiný, jdeme do soutěže napřímo. Jsme výrobce, proto se snažíme dodávat přes velkoobchodní partnery. V některých případech nám zákon neumožňuje se hlásit přímo, když jsme zároveň subdodavatel, a je pro nás výhodnější být subdodavatelem více dodavatelů,“ vysvětlil obchodní ředitel společnosti Green Centre Dalimil Jánský.

Přímo dodávala společnost Green Centre, která má za sebou stovky realizací v Česku i zahraničí, zakázku na vjezdový systém před deseti lety v Orlickoústecké nemocnici.

Podobný průběh jako v Pardubicích měla zakázka na parkovací a vjezdový systém v Oblastní nemocnici v Trutnově. Do soutěže se přihlásily čtyři firmy. „Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Jeden uchazeč byl vyřazen pro nesplnění požadavku na předmět plnění, další pro nesplnění požadavku na zpracování nabídkové ceny,“ upřesnila mluvčí Královéhradeckého kraje Sylvie Velčovská.

Nabídková cena, kterou předložila První chráněná dílna, byla 795 284 korun bez DPH. Ceny ostatních uchazečů kraj nesdělil. „Královéhradecký kraj běžně nezveřejňuje v rámci veřejné zakázky malého rozsahu nabídkové ceny ostatních přihlášených firem. Nabídkové ceny mají k dispozici pouze účastníci výběrového řízení,“ vysvětlila Sylvie Velčovská.

Rovněž zakázku v trutnovské Oblastní nemocnici jako subdodavatel realizovala firma Green Centre. „Dělali jsme to celé. Měli jsme problém sehnat stavební firmu,“ doplnil Dalimil Jánský. První chráněná dílna se ke kauzám nevyjadřuje.

Pardubický kraj před časem prověřoval veřejné zakázky, které získala První chráněná dílna. A pochybení neshledal. Kontrolu provádí také Nemocnice Pardubického kraje. Podle Kateřiny Semerádové aktuálně prochází a reviduje veškeré smlouvy, které uzavřela s První chráněnou dílnou. Za poslední tři roky jde o zakázky za zhruba sto milionů korun.