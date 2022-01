Sněžná děla jedou na plné obrátky. Po týdnu oblevy se lyžaři opět svezou

Závěr loňského roku přinesl do Čech citelné oteplení. To nepotěšilo milovníky zimních sportů, tím spíše provozovatele sjezdových areálů. Na Bukové hoře se například na pár dní kompletně zastavily vleky, to se ale už o víkendu změní. Meteorologové totiž hlásí slunečné a mrazivé počasí, a tak to vypadá, že se zimní sezóna do středisek v Orlických horách opět vrací.

Na Dolní Moravě opět spustili sněžná děla. | Foto: Skirezort Dolní Morava

Skiresort Buková hora v prvním lednovém týdnu oznámil, že kvůli oblevě na několik dní kompletně přerušuje provoz. Podle všeho se ale o víkendu situace vrátí do normálu a sjezdovky vlekaři otevřou veřejnosti. Počasí se umoudřilo, v Orlických horách přituhlo a zasněžuje se Perfektní sněhové podmínky hlásí z Dolní Moravy. Už v pátek resort znovu zprovoznil 9 kilometrů sjezdovek. „Parádně nám nasněžilo a teploty jsou už v běžném zimním módu. Na víkend budeme mít v provozu všechny lanovky a vleky a zalyžovat si bude možné na všech sjezdovkách kromě černého Áčka,“ vzkázal marketingový ředitel resortu Tomáš Drápal. Horší situace je pak například ve Výprachticích, kde sezóna stále ještě nezačala.