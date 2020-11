Zemřel Zdeněk Baborák z Lanškrouna, který velkou část svého života zasvětil zdejšímu kinu a působil v místní samosprávě.

Zdeněk Baborák, dlouholetý ředitel kina a zastupitel města. | Foto: Karel Pokorný

Ředitelem kina byl od roku 1990 do roku 2016, další dva roky jeho vedoucím. Řadu let byl zastupitelem města, byl také zvolen do městské rady a zastával post místostarosty.