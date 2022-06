"Zaklekli, stlačovali mu hrudník, Bára zajistila žilní vstup, podali mu správné léky, organizovali záchranu, dělali všechno tak správně, profesionálně a s takovou čistou snahou toho pána zachránit, že to bylo silné, dojemné. Ten člověk dostal na turistický stezce všechno, co by mu dokázali nabídnout v nemocnici," upozornil lékař Marek Dvořák.Když muž zkolaboval, nacházela se zrovna poblíž zdravotní sestra Barbora i s lékařem Petrem. Dvojice tu byla na výletě. "Zaklekli, stlačovali mu hrudník, Bára zajistila žilní vstup, podali mu správné léky, organizovali záchranu, dělali všechno tak správně, profesionálně a s takovou čistou snahou toho pána zachránit, že to bylo silné, dojemné. Ten člověk dostal na turistický stezce všechno, co by mu dokázali nabídnout v nemocnici," upozornil lékař Marek Dvořák.

Resuscitace podle něj trvala zhruba hodinu. Boj o život však muž prohrál. "Zemřel při výletě na krásném místě, v přítomnosti své rodiny a minimálně dvou andělů," dodal Dvořák.

"Udělali jsme vše, co jsme mohli a co bylo v našich silách, bohužel to nestačilo. Děkujeme za krásná slova a hlavně profesionální a lidský přístup při celé záchranné akci. Moc nás to mrzí, rodině přejeme hodně sil," vzkázali později Petr a Bára.