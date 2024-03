Legendární smažák patří mezi stálice v meníčku restaurací a hospod v Čechách, v nadsázce patří mezi naše národní jídla. Nejlépe v kombinaci s hranolkami a nebo vařeným bramborem. Pomyslnou tečkou je pak tatarka. Jinak tomu není na Orlickoústecku, kde mohli také čtenáři Deníku v naší výzvě vybírat ze svých oblíbených restaurací a hospod, které právě tento pokrm mají v nabídce. Kde ho mají na Orlicku nejlepší podle vás? A znáte Smažákomapu?

Smažený sýr. Smažák. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Smažený sýr se již dlouhá léta objevuje v poledních menu nejen běžných bufetů a hospod, ale i v luxusních restauracích. A boduje i u dětí.

Cena denní nabídky většinou nepřesáhne 200 korun, zpravidla se pohybuje mnohem níž, rád si ho objednává například automechanik Jaroslav Netolický. “Je to klasika, na tom snad není co zkazit a chutná to dobře. Když je u nás v Mýtě v nabídce, vždycky si dám,” prozradil Netolický.

Kvůli legendárnímu pokrmu vznikla dokonce Smažákomapa, kde mohou lidé hodnotit, kde jim chutná nejvíc - ZDE

A klasická je také příprava a ingredience, kde je jasnou volbou v kuchyni většinou Eidam. “Vaříme ho z cihly Eidam 30%,” prozradila Milota Blažková Faltusová z Pivovaru Faltus v České Třebové. Stejný sýr naleznete třeba i v Restauraci U Luxů v Jablonném nad Orlicí.

Stejně tak používají také tento sýr v Chaplin restaurant v Ústí nad Orlicí. “Smažený sýr připravujeme klasicky v trojobalu, naše tradiční volba sýra je 30% Eidam,” jak potvrdil Martin Boušek z Chaplin restaurant.

Zde ale můžete narazit i na jiné ingredience. “Používáme ale i goudu, nebo na naše menu zařazujeme i smažený hermelín, sýrové špízy a smažený sýrový mix,” dodal Boušek.

V některých restauracích používají vedle goudy také například kvalitnější Eidam 45%, který je sice dražší, ale jednak kvalitnější a chutnější, a jednak u něj tolik nehrozí, že by vytekl.

Kde mají na Orlicku nejlepší smažák podle vás? Piště své tipy do komentářů.

V Hospodě U Brežněva si můžete také objednat smažák několika druhů. “Smažíme Eidam 30%, Hermelín, Camembert, buď se smaženými hranolky a nebo vařeným bramborem a samozřejmě s naši domácí tatarskou omáčkou,” prozradil Aleš Tesař z vysokomýtské hospody.

V Restauraci Sauna v Letohradu mají smažák v poledním menu spíše jako zpestření. “Smažený sýr případně připravujeme zcela jinak. U nás můžete ochutnat třeba uzený smažený sýr,” vysvětlil David Zientek z letohradské restaurace.

Příklady cen smaženého sýra na Orlicku

Ceny smaženého sýra v poledním menu u vybraných restaurací na Orlicku. Výběr není cenovým žebříčkem, nýbrž pouze namátkovým výběrem, který nezohledňuje kvalitu služeb, pokrmu ani jeho gramáže v dané restauraci/hotelu/bufetu.

Pivovar Faltus Česká Třebová - Smažák v poledním menu s polévkou - 139 Kč

Chaplin restaurant Ústí nad Orlicí - Smažák s přílohou a tatarkou - 199 Kč

Restaurace U Luxů Jablonné nad Orlicí - Smažák s polévkou - 110 Kč

Hospoda U Brežněva Vysoké Mýto - Smažák s polévkou - 155 Kč

Restaurace Sauna, Letohrad - Polední menu od 179 Kč, polévka 49 Kč