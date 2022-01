Od počátku 60. let 19. století provozoval přádelnu Baltazar Szábel (1814–1869), velkoobchodník a politik z Olomouce. Za něj došlo k dalšímu rozšíření závodu. Koncem roku 1862 bylo v závodě zaměstnáno 162 dělníků, z velké části to byli obyvatelé Chocně. Pracovní doba přádelny byla tehdy od pěti hodin ráno do osmi hodin večer. Po smrti majitele Szábela se vedení přádelny ujali jeho příbuzní. Ovšem továrna moc neprosperovala, až ji na počátku 20. století koupila rodina židovských podnikatelů Robitskových (psány později i Roubíčkovi).

Mořic Robitschek (1862–1933) změnil dosavadní výrobní program přádelny a místo domácího lnu se začala zpracovávat levnější dovážená bavlna. Nové stroje na zpracování bavlny byly pořízeny většinou z Anglie. Závod byl přejmenován na „M. Robitschek a spol., přádelna, tkalcovna, barevna a bělidlo.“ V roce 1909 navíc přibyla tkalcovna. Podnik zaměstnával kolem 650 zaměstnanců. Nový majitel Robitschek byl podnikatelsky nadaný a nebránil se technickému pokroku.

Faktura Robitskovy přádelny z roku 1921.Zdroj: Orlické muzeum Choceň

Proto v celé přádelně zrušil dosavadní plynové osvětlení a zavedl sem elektřinu z vlastní centrály, využívající vody k pohonu generátorů. Dostatečná výroba elektrické energie navíc v době první světové války posloužila k osvětlení nově vybudované polské kolonie na Podhomolí, kde bylo ubytováno přes 22 000 válečných utečenců. Dominantou přádelny, ale i celé Chocně je do dnešních dob dochovaný takřka 70metrový komín s vodojemem, který byl postaven v roce 1929. Po smrti Moritze Robitschka v roce 1933 převzal vedení továrny jeho syn Jan Robitschek a jeho švagr Bedřich Hönig.

Za německé okupace byl do přádelny dosazen německý důvěrník W. Patzelt z Děčína, po jeho odvelení na frontu si Robitschkovu továrnu přivlastnil nacista Johann Heinrich Bergmann, který byl přítelem K. H. Franka. Po druhé světové válce byl podnik vrácen do rukou Jana Robitschka, ale v červenci 1948 bylo jasné, že by rodina byla před komunistickým režimem pronásledována, proto se Robitschkovi rozhodli vystěhovat do Argentiny.

Po roce 1948 byl podnik znárodněn a začleněn do Sdružení českých a moravských bavlnářských závodů, následně přejmenován na UTEX, národní podnik. O deset let později byl závod znovu přejmenován na „Perla, bavlnářské závody, Ústí nad Orlicí“ a choceňskému závodu bylo přiděleno číslo 05. Na počátku 90. let minulého století vstoupili do závodu italští investoři a došlo k modernizaci závodu. Dodnes textilní továrna slouží k výrobě bavlněné příze a patří mezi nejstarší textilní továrny s kontinuální výrobou v regionu.

Mgr. Michal Hofman, Orlické muzeum