Na počátku 20. století byla v Chocni založena tiskárna, která si brzy vydobyla své renomé. Zakladatel zdejšího tiskařského podniku byl Čeněk Jan Mojžíš (narozen 1879 v Líšnici u Žamberka – zemřel v roce 1918 v Chocni). Tiskař Mojžíš byl původně zaměstnaný v pražské Dělnické knihtiskárně, ale když v roce 1907 získal koncesi pro Choceň, tak se tu natrvalo usídlil. Mojžíš si nejprve zřídil tiskárnu na choceňském náměstí v domě pana Symona čp. 142, kterou zanedlouho přeložil na dolní část Choceňku do domu p. Hejného čp. 8, kde zůstala v provozu až do znárodnění.

Choceňská tiskárna byla dobře vybavena moderní tiskařskými stroji vídeňské firmy Josef Anger a synové. Dle zápisu choceňského lékaře a amatérského historika Vincence Tomka se můžeme dočíst: „Mezi jinými stroji má tiskárna velký psací stroj – příslušné literky spadávají na sebe v řádky a když celá strana je takto vysázena, otiskne se v plastické hmotě, do níž se samočinně vlije kovová směs, po otištění 32 stran se tyto kovové stránky roztaví a píší se stránky nové…“

Pohon tiskařských strojů zajišťoval benzinový motor o výkonu 4 HP, který poháněl dva rychlolisy, dva příklopové lisy a další zařízení. Sousedé v okolí tiskárny si v roce 1912 stěžovali na pana Mojžíše, „…že velký stroj tiskařský v noci obtěžuje hřmotem okolí…“, proto musel majitel tiskárny umístit stroje na místo dřevěné podlahy na betonovou, která zmírňovala vibrace strojů.

Čeněk Jan Mojžíš - zakladatel choceňské tiskárnyZdroj: Orlické muzeum Choceň

Při velké Živnostensko-průmyslové a hospodářské výstavě v Chocni v roce 1914 zde měla tiskárna Čeňka Mojžíše vlastní expoziční pavilon v prostorách knížecího pivovaru.

Po smrti Čeňka Mojžíše v roce 1918 vedla tiskárnu jeho vdova Blažena Mojžíšová. Za krátký čas se provdala za profesora Jindřicha Veselého, který se stal spolumajitelem tiskárny. Profesor Veselý byl významnou osobností loutkářství. Již od roku 1917 začal Veselý v choceňské tiskárně Čeňka Mojžíše vydávat časopis „Loutkář“ (nejstarší loutkářské periodikum na světě, které vychází dodnes). Hospodářské poměry přiměly Veselého roku 1921 k převedení tiskárny do nově založené společnosti Tiskárna a nakladatelství „Loutkáře“, spol. s r.o.

Při choceňské tiskárně fungovalo nakladatelství, které během své existence vydalo celou řadu loutkových her, her pro děti a mládež (autorem Jaroslav Průcha), pohádek a výchovných zdravovědných příruček (autorem choceňský lékař Karel Driml). Populární edicí choceňského nakladatelství byla Knihovna českých loutkářů, kterou Veselý redigoval. Vyšlo tu na 250 loutkových her různých autorů. V choceňské tiskárně se před první světovou válkou tiskl tehdy oblíbené regionální periodikum – „Stráž východu“ (v letech 1913 a 1914). Po první světové válce se zde tiskl evangelický časopis „Nový život“ a od 30. let 20. století regionální časopis „Orlicko“.

Choceňská tiskárna produkovala široký sortiment – přes pozvánky, plakáty, oznámení, reklamní a firemní tiskopisy, ceníky po brožury, časopisy, knihy, a dokonce uměla vyrobit i speciální tiskařské produkty jako vkladní knížky či obchodní akcie.

Dnes byste slavnou tiskárnu hledali marně, domy na předměstí Choceňku byly zbourány v souvislosti se stavbou průtahu na konci 70. let minulého století.

Mgr. Michal Hofman