Slavné choceňské podniky: Josef Lux vyráběl techniku pro hasiče i pivovarníky

autor externí

/ARCHIVNÍ FOTO/ Po seriálu Z historie choceňských hospod, který připravoval ředitel Orlického muzea v Chocni Michal Hofman, přicházíme s novou tématikou – Slavné choceňské podniky. Tentokrát nahlédneme do podnikatelského know how Josefa Luxe, který ve městě začal s velkovýrobou požárních a zahradních stříkaček.

Majitel firmy Karel Lux se svým výstavním stánkem v Praze, 1. republika. | Foto: Orlické muzeum Choceň