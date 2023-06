/TABULKY, ŽEBŘÍČKY/ Nejdelší visutý most, zámky nebo skanzen a pevnosti. Pardubický kraj má turistům co nabídnout. V první padesátce nejvíce navštěvovaných turistických cílů za minulý rok „urval“ dvě místa. Stovky tisíc turistů si vyhlédlo atraktivity Dolní Moravy. Mezi pietními místy však zabodoval památník v Ležákách. Bronzová pozice v lidové architektuře patří skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska.

Na nejdelší visutý most na světě Sky Bridge 721 na Dolní Moravě vstoupili v pátek třináctého první stovky turistů. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Pardubický kraj sice nemá velkou zoologickou zahradu nebo obří aquacentrum, přesto má turistům co nabídnout. „Zoologické zahrady hrály loni prim, co se týče turistů, v celkem osmi ze čtrnácti krajů,“ podotkl ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget.

Nová a hned zamířil na špici. V Pardubickém kraji přilákala v loňském roce nejvíce turistů nově otevřená visutá lávka nad údolím Sky Bridge 721 na Dolní Moravě na Orlickoústecku. Po mostě vloni prošlo 280 tisíc návštěvníků. „I když u nejdelšího visutého mostu pro pěší na světě se o velké překvapení nejedná. Jednak proto, že jde o skutečně světový unikát a také díky společné intenzivní prezentaci loni otevřeného turistického cíle po celém světě,“ doplnil Herget.

Návštěvnost turistických cílů v Pardubickém kraji.Zdroj: CzechTourism

Sky Bridge 721 přilákal téměř tři sta tisíc lidí, ale podle vedení Horského resortu Dolní Morava z jejich atrakce profituje celý region.

Žebříček CzechTourism nelze pokládat za vyčerpávající měřítko turistické atraktivity. Vychází totiž z počtu návštěvníků, který se zjišťuje podle počtu vstupenek, rezervací a přenocujících hostů. Například na hojně navštěvovanou Sněžku v sousedním Královéhradeckém kraji se žádný vstup neplatí, přesné údaje o počtu turistů nejsou a do tabulky návštěvnosti se proto vrchol nejvyšší české hory nedostal. Adršpašské skály jsou oproti tomu zpoplatněné.

„Otevření Sky Bridge 721 představuje pro celou oblast velkou příležitost. Pozitivní trend návštěvnosti zaznamenali i další subjekty v okolí. Most tedy za první rok provozu zaznamenal zvýšený zájem o turistické cíle také v okolí Králicka, na Hedči i kolem pevnostní oblasti. Tomu jistě posloužila také naučná stezka Most času, která provází návštěvníky mostu na druhé straně horského hřebene,“ vysvětlil Tomáš Drápal, ředitel rozvoje Horského resortu Dolní Morava.

Visutý most obsadil v celorepublikovém žebříčku 28. pozici. Na 32. místě skončila Stezka v oblacích na Dolní Moravě s 260 tisíci turisty. Středisko tak předhonilo v návštěvnosti i Národní technické muzeum v Praze, Dinopark Vyškov nebo Stezku korunami stromů na Lipně.

Vloni se z Pardubického kraje dostala do TOP 50 jen Stezka v oblacích na 36. místě:

Most a stezka tak jsou nejnavštěvovanějšími cíli v Pardubickém kraji, hned za nimi skončila Mamutí horská dráha rovněž na Dolní Moravě. Pomyslnou bramborovou medaili získal zámek v Pardubicích.

Do první desítky se probojovalo Muzeum v přírodě Vysočina – Veselý Kopec, Dětské zážitkové parky na Dolní Moravě, hrad Svojanov, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi a státní zámek Litomyšl. V Pardubickém kraji tak jednoznačně nejvíce táhnou zábavní turistické cíle, hrady a zámky a lidová kultura.

„Určitě má náš kraj co nabídnout. Sice tady žijeme, ale jezdíme do hřebčína v Kladrubech, v létě na hrad Svojanov a samozřejmě na zámek do Litomyšle. Dolní Morava sice táhne, ale pro nás už ztratila kouzlo, je tam moc plno,“ řekl turista Karel Hora z Ústí nad Orlicí, který s rodinou rád cestuje po České republice.

CzechTourism sestavuje nejen celostátní žebříček, ale i pořadí podle jednotlivých kategorií. „Těší nás, že máme mezi vojenskými turistickými cíli trojnásobné zastoupení. Stříbrné místo získalo Vojenské muzeum v Králíkách, bronzové umístění připadlo dělostřelecké pevnosti Hůrka. Do nejlepší desítky se probojovala také nově zrekonstruovaná dělostřelecká pevnost Bouda,“ sdělil Alexandr Krejčíř, radní Pardubického kraje zodpovědný za sport a cestovní ruch.

Stejné zastoupení má Pardubický kraj i v kategorii Osobnosti. Třetí místo obsadilo Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích, šesté místo Rodný byt Bedřicha Smetany v Litomyšli a sedmé patří litomyšlskému Portmoneu – Museu Josefa Váchala. „Také musíme vyzdvihnout třetí místo Muzea v přírodě Vysočina – Veselý Kopec v Hlinsku a osmé místo Keltského archeoskanzenu Nasavrky v kategorii Lidová kultura,“ doplnil Krejčíř. Mezi pietními místy se na čtvrté pozici umístil Památník Ležáky.

