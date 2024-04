"Ročně most přivítá na 200 tisíc návštěvníků. Když se v květnu roku 2022 otevíral, nejspíš nikdo netušil, že fotky z Dolní Moravy obletí celý svět. Sky Bridge 721 se ocitl na titulní straně amerického časopisu Time . Byl zařazen do prestižního žebříčku nejúžasnějších míst roku 2022. Kromě světových médií si most mimo jiné vysloužil také první místo v architektonické soutěži Stavba roku 2022 . Sky Bridge 721 je totiž nejdelším visutým mostem na světě. A po dvou letech stále drží svůj jedinečný rekord," poznamenává právě vydaná tisková zpráva Horského resortu Dolní Morava.

Poctivější by proto bylo označovat Sky Bridge 721 jako nejdelší visutý most na světě výhradně pro pěší.

Je to tak, Sky Bridge se stal fenoménem a můžeme se jen dohadovat, do jaké míry je to díky marketingově úspěšnému zamlčení kontextu, že nejde o nejdelší visutý most celkově, ale jen o nejdelší visutou lávku pro pěší. V Evropě navíc není ani nejvyšší. V italské Umbrii mezi vesnicemi Sellano a Montesanto se nedávno otevřel visutý most pro pěší, který dělí od země 175 metrů. Visutá lávka na Dolní Moravě se naproti klene nad Mlýnským potokem mezi kopci Slaměnka a Chlum na úpatí Králického Sněžníku s maximální výškou 95 metrů.

Z dálky je však Sky Bridge 721 skutečně přehlédnutelný. Sto dvacet centimetrů širokou a 721 metrů dlouhou lávku drží na svém místě 60 větrných lan a 6 nosných lan, z nichž každé udrží v tahu 360 tun.

Projděte se s námi po Sky Bridge: