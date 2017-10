Skutečná prodejna s kasou ve škole

Vysoké Mýto - Škoda 150 tisíc korun a velké štěstí, že se nikomu nic nestalo. To je výsledek jednání neznámého řidiče, který v pondělí ráno zřejmě narazil do zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu ve Slepé ulici ve Vysokém Mýtě a z místa ujel, aniž by cokoli řešil.