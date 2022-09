Prozatím základní školy v Pardubickém kraji přijali celkem 1 959 žáků z Ukrajiny, z toho do prvního ročníku 356. Celkem do českých škol prozatím nastoupilo 60 tisíc dětí z Ukrajiny. Prvotní odhady přitom hovořily až o 130 tisících žáků a studentů. Ministerstvo očekávalo, že se přihlásí více středoškoláků. Těch se proti odhadům přihlásila pouze čtvrtina.

„Máme tu čtyři prvňáčky, zbytek dětí je ve všech ročnících,“ uvedl ředitel školy Jakub Velecký. Podle něj žáci, kteří chodí do zdejší školy od března, se už česky dobře dorozumí. „Psaný projev je pochopitelně stále ještě horší, ale setkávám se s opravdu dobrým a zodpovědným přístupem jak na straně žáků, tak na straně jejich rodičů,“ řekl Velecký.

Učitelům zde prozatím pořádně nerozumí pouze prvňáčci, kteří jsou v českém vzdělávacím systému noví. Svitavská škola se s příchodem ukrajinských žáků dobře popasovala už v minulém školním roce. „Máme tu ukrajinskou paní asistentku, která dobře rozumí česky a která tu pro ukrajinské děti je a pracuje s nimi,“ zdůraznil Velecký jednu z velkých devíz zdejší školy.

Dobré zkušenosti má zdejší ředitel se zapojením ukrajinských žáků do již zaběhlých školních kolektivů. „Když válka na Ukrajině společností ještě hodně rezonovala, chodily naše děti s těmi ukrajinskými po městě, ukazovaly jim, kde co je a zkrátka jim opravdu hodně pomáhaly. To bylo opravdu obdivuhodné,“ dodal Velecký.

Progres u ukrajinských žáků pozoruje i ředitelka litomyšlské Školamyšle Radka Renzová. „V naší škole máme od února dva žáky, ti do školy dorazili také teď v září. Česky rozumí, ale sami mluví pouze částečně. Nicméně musím říct, že se zlepšují,“ uvedla Renzová. Škola podle ní používá materiály od ministerstva školství i od neziskových organizací, které škole poskytly zdarma učebnice.

Až do 1. září nebylo jasné, kolik ukrajinských dětí do škol dorazí. „Prozatím základní školy v Pardubickém kraji přijali celkem 1 959 žáků z Ukrajiny, z toho do prvního ročníku 356,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták s tím, že počty se mohou ještě měnit. Školy by se podle něj měly ve spolupráci s městy jako zřizovateli pokusit dohledat a oslovit ukrajinské žáky, kteří k nim spadají dle místa pobytu, ale ke školní docházce se prozatím nepřihlásili.

Podle ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) nastoupilo do českých škol prozatím 60 tisíc dětí z Ukrajiny. Prvotní odhady přitom hovořily až o 130 tisících žáků a studentů. Ministerstvo očekávalo, že se přihlásí více středoškoláků. Těch se proti odhadům přihlásila pouze čtvrtina. „Problém máme spíš u středoškolské mládeže, to je dáno tím, že mají jiný vzdělávací systém, mají jedenáctiletku,“ řekl ministr.