Školní lavice z roku 1934 jsou raritou malotřídky v Tisové

ZAJÍMAVOST/ Lavice s kalamáři patří do muzea. V Tisové na Orlickoústecku se v nich děti dodnes učí.

DĚTI V TISOVÉ jsou možná jediné v republice, které se dodnes učí v historických lavicích s kalamáři. A změna se zatím prý nechystá.Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

V první třídě tisovské školy jako by se zastavil čas. Děti sedí v lavicích, které ve většině škol už před mnoha lety vyřadili a poslali – v tom lepším případě – někam do muzea. V Tisové si na historické raritě zakládají. Školáci tu sedí v lavicích ze 30. let minulého století. Místo židliček mají pohodlné lavičky a nechybí ani kalamáře.



NEVYMĚNÍME JE!

„Sama nevím, jak jsou lavice přesně staré, ale seděla jsem v nich už jako dítě. Můj pan učitel, který tady dělal asi čtyřicet let ředitele, tvrdil, že jsou z roku 1934,“ říká ředitelka tisovské malotřídky Eva Růžičková. Historické lavice se nacházejí ve dvou třídách. „Lavice tady vydrží se mnou a až odejdu, tak potom je asi nahradí nové stolky a židličky,“ míní ředitelka.



Podotýká, že někomu se staré lavice líbí, někomu ne. Ale svoje kouzlo a výhody mají. „Jsou velmi pohodlné, krásné, lepší než moderní stolky. Nehýbou se a mají dobrý sklon na psaní. Na pracovní vyučování nejsou ideální, děti proto chodí do družiny,“ vysvětluje Eva Růžičková.



V dřevěných lavicích se ukrývají kalamáře, dnes sice prázdné, ale svoje pamětníky mají. „Když jsem tady nastoupila v roce 1978, ještě jsem se žáky dost dlouho násadky a kalamáře používala. Pak přišla plnicí pera a úplně je vytlačila,“ vzpomíná ředitelka.



Sama by ráda lavice ve škole v Tisové zachovala co nejdéle, ale doba pokročila a je tlak na výměnu za moderní stolky a židle. „Myslím, že jsme jediná škola s těmito lavicemi. V Němčicích ale mají jednu od nás jako ukázku historie,“ dodává Eva Růžičková a ukazuje, že lavice ani nejsou zničené nebo za ty roky počmárané spoustou taháků, jak někdy bývá zvykem.



Nepamatuje si ani žádnou velkou opravu, lavice jsou poctivou prací řemeslníků z doby ještě před druhou světovou válkou.