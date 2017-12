Školáci v Lanškrouně dostali mikropočítače a 3D tiskárny

Lanškroun - Na základních a středních školách se mohou žáci těšit na nové počítače a tiskárny. V Lanškrouně podporují technické vzdělávání žáků od základní školy a v příštím roce chystají novinky i pro děti v mateřských školách a družinách. Nebude chybět nový kroužek. A zastupitelé města schválili speciální fond pro technické vzdělávání.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Školy na Lanškrounsku podporují nejen představitelé města, ale také zástupci několika firem. Mají jediný cíl, a to podpořit zájem mládeže o technické obory. Od prosince přibyl do společenství firem Nadační fond micro:la.

„Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, která byla založená letos v březnu v Lanškrouně. Podporuje technologické vzdělávání v České republice prostřednictvím mikropočítačů BBC micro:bit,“ vysvětlil předseda nadačního fondu Tomáš Zedníček.

A první kroky už má nová organizace za sebou. Společně s městem a společenstvím firem koupila 240 kapesních programovatelných počítačů micro:bit pro lanškrounské sedmáky a gymnazisty.

3D TISKÁRNY

Další dárky školy dostaly před Vánoci. „Předali jsme čtyři 3D tiskárny žákům základních škol a víceletého gymnázia. Projekt 3D tiskáren má mimo jiné za cíl užší spolupráci pedagogů a studentů střední odborné školy Lanškroun se zmíněnými školami. Tým z odborné školy poskytne podporu při práci s tiskárnami,“ uvedl lanškrounský starosta Radim Vetchý.

Velkou radost měli z daru na gymnáziu. „Na 3D tiskárnu jsme se velmi těšili, začneme ji nejprve využívat na technickém kroužku. Naši žáci budou moci vylepšit micro:bit autíčko o karoserii, kterou si sami navrhnou a vytisknou. Věříme, že brzy sami přijdou s dalšími originálními nápady,“ řekla ICT koordinátorka školy Dagmar Flídrová.

Plány zastupitelů a firem v Lanškrouně jsou velké. „Příští rok hodláme zapojit do projektu všechny školy na celém Lanškrounsku. Chceme podporovat technické vzdělávání už v mateřských školách, a to nákupem polytechnických stavebnic. Novinky připravujeme i pro školní družiny a v domě dětí a mládeže by měl vzniknout nový zájmový kroužek,“ dodal Vetchý.

Vedení města záleží na tom, aby z jejich škol odcházeli technicky vzdělaní mladí lidé. A záměr se rozhodli zastupitelé podpořit i do budoucna. Na posledním zasedání proto hlasovali o zřízení fondu technického vzdělávání, kam by každý rok město vložilo 200 tisíc korun.

PRAXE V PROVOZU

Technické vzdělávání podporují v Pardubickém kraji města, samotná krajská samospráva i mnoho firem. Praxi během studia například nabízí společnost Forez z Ostrova u Lanškrouna, která vyrábí kovové a plastové díly pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Na výchovu budoucí generace se zaměřili ve velkém. „Podporujeme žáky na základních školách, učně, středoškoláky i gymnazisty a také vysokoškoláky, kteří při studiu pracují,“ sdělil výkonný ředitel firmy Martin Pecháček.