Česká Třebová - Spolupráci škol a firem se v dnešní době daří. Důkazem může být nově vzniklé partnerství mezi Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou v České Třebové a firmou AVX Lanškroun. Ta škole věnovala finanční dar na nákup učebních pomůcek a hodlá se také podílet na odborném výcviku.

Škola dostala finanční dar.Foto: archiv Pardubického kraje

Firma škole věnovala 100 tisíc korun, které škola využije na nákup učebních pomůcek na výuku IT technologií – svářečku optických vláken nebo přístroje pro bezolovnaté pájení v elektro dílně. „Další spolupráce se bude týkat sdílení zkušeností z praxe. V nejbližší době se uskuteční exkurze našich studentů do firmy AVX a od září bychom rádi společně s AVX zahájili odborný výcvik. Žáci i pedagogové školy se tak zapojí do inovací ve výrobě a vývoji, které firma připravuje,“ přiblížil spolupráci ředitel školy Jan Kovář.

Jak uvedl ředitel společnosti AVX Hynek Stejskal, finanční příspěvek škole firma, která se zabývá výrobou tantalových kondenzátorů pro mobilní telefony, vnímá jako stavební kámen spolupráce. „Seriózně zvažujeme možnosti praxe studentů u nás ve firmě. Věříme, že někteří studenti shledají naší technologii natolik zajímavou, že po úspěšném absolvování studia zamíří do naší firmy,“ dodal Hynek Stejskal.