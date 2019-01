DOLNÍ DOBROUČ - Místní skautské středisko zve na 18. ročník tradičního Závodu skautských hlídek, který se uskuteční v sobotu 10. listopadu v Dolní Dobrouči.

Skautské dovednosti a znalosti prověří závod, který se připravuje v Dolní Dobrouči. Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Milan Jaroš

Závod je určen pro tříčlenné hlídky v jedné společné kategorii chlapců i dívek. Spodní věková hranice není omezena, horní věková hranice je 15 let včetně ke dni závodu (15letí ještě mohou závodit). Součet věku členů hlídky chlapecké a smíšené převážně chlapecké nesmí přesáhnout 38 let a součet věku jednotlivých členů dívčí a smíšené převážně dívčí hlídky nesmí překročit 40 let. Prezentace hlídek bude u skautské klubovny Havlův palouk od 7.30 do 8.30 hodin, v 9 hodin odstartuje první hlídka. Hlídky nutno přihlásit nejpozději do 6. listopadu do 20 hodin telefonicky nebo mailem. Kontakt: Jakub Skalický, mail: Skalicky.j@seznam.cz, Vlastimil Mlynář, mail: mlynar7@seznam.cz, tel. 724288255.