Nad silnicí u Brandýsa nad Orlicí bude ještě tuto zimu odbourána část skály, která hrozí zřícením. K sesuvům tu došlo v srpnu po vydatných deštích, od kdy je silnice zúžena na jeden jízdní pruh. Část skály tu byla kvůli bezpečnosti odstřelena již před 18 lety, stabilita masivu se však od té doby opět zhoršila. Práce začnou možná už v prosinci.

Sesuv u Brandýsa | Foto: Pardubický kraj

Letos v létě došlo po vydatných deštích k sesunu části svahu u silnice III/3123 nedaleko Brandýsa nad Orlicí. Okamžitě po události začalo hejtmanství jako majitel komunikace ve spolupráci s tamní radnicí hledat řešení, aby nedošlo k dalšímu sesuvu a vyplývajícím rizikům pro řidiče i cyklisty. Práce začnou ještě v zimě.

Strmé svahy nad komunikací jsou problematické již delší dobu, již v roce 2005 proto v místě došlo k prvním zásahům, nyní se bude po doporučení geologů odbourávat další část skály. Její stabilita se totiž opět zhoršila.

Psali jsme:

U Brandýsa se na silnici sesul po deštích svah, bude zúžena do jednoho pruhu

„Tehdy se tam odbouraly rizikové části skály a do paty svahu dělníci vybudovali stometrovou betonovou zeď. Teď po 18 letech musíme opět reagovat na přírodní podmínky a další vlivy. Podle odborníků došlo ke zhoršení stability svahu kvůli kombinaci tří faktorů, a sice přirozené struktury masivu, erozi a konečně kvůli stromům, jejichž kořeny jsou vklíněny do puklin a urychlují degradaci svahu. Na základě posudku máme na stole i konkrétní řešení, která chceme realizovat. Je nutné odbourat nestabilní části masivu, odtěžit spadaný kámen a pokácet rizikovou zeleň. Situaci v lokalitě bereme velice vážně a v uplynulých týdnech jsme usilovně jednali s radnicí a Ministerstvem životního prostředí o možnosti získání potřebných finančních prostředků, ze kterých se vše zaplatí,“ popisuje situaci u Brandýsa náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. Ten také dal v reakci na incident za úkol Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, aby důkladně prověřila všechny svahy kolem komunikací v našem regionu nad rámec standardních postupů.

Celkové náklady na zabezpečení 13 nejrizikovějších míst se v tuto chvíli odhadují na 2,5 milionu korun. V pondělí 20. listopadu rozhodli krajští radní o tom, že se na zabezpečení svahu kraj bude podílet.

Sesuv u Brandýsa:

1/12 Zdroj: Pardubický kraj Sesuv u Brandýsa 2/12 Zdroj: Pardubický kraj Sesuv u Brandýsa 3/12 Zdroj: Pardubický kraj Sesuv u Brandýsa 4/12 Zdroj: Pardubický kraj Sesuv u Brandýsa 5/12 Zdroj: Pardubický kraj Sesuv u Brandýsa 6/12 Zdroj: Pardubický kraj Sesuv u Brandýsa 7/12 Zdroj: Pardubický kraj Sesuv u Brandýsa 8/12 Zdroj: Pardubický kraj Sesuv u Brandýsa 9/12 Zdroj: Pardubický kraj Sesuv u Brandýsa 10/12 Zdroj: Pardubický kraj Sesuv u Brandýsa 11/12 Zdroj: Pardubický kraj Sesuv u Brandýsa 12/12 Zdroj: Pardubický kraj Sesuv u Brandýsa

„Většinu dotčených pozemků má ve vlastnictví město Brandýs nad Orlicí, takže se nám poměrně rychle podařilo najít shodu. Pardubický kraj přispěje částkou 500 tisíc korun, další dva miliony by měl poskytnout Operační program Životní prostředí. Tím vyřešíme nejpalčivější problém, ale počítám s tím, že ve spolupráci s radnicí budeme budoucnost svahu ještě řešit a do budoucna tam dojde k dalším zásahům i s ohledem na to, že město není jediným vlastníkem v rámci celého rizikového úseku. Naší prioritou teď je, aby v lokalitě nehrozilo nebezpečí občanům a po silnici se mohlo v klidu a bez obav jezdit,“ dodává hejtman Martin Netolický.

Ten se starostou Vítem Zábranským řešil aktuální problém a zabezpečení vozovky hned v polovině srpna, kdy silné deště způsobily sesuv části svahu. „De facto obratem se nám ve spolupráci se Správou a údržbou silnic podařilo zajistit bezpečnost provozu, v místě došlo k zúžení do jednoho jízdního pruhu, řidiči jezdí po vzdálenější straně od svahu a dopravu tam řídí semafory,“ zrekapituloval okamžité kroky kraje hejtman Martin Netolický.

Práce na zhruba 200metrovém úseku mají začít už za pár týdnů. „Předběžně počítáme se zahájením v prosinci nebo lednu s tím, že příští rok v dubnu by práce měly být hotové. Nechceme nic protahovat, komunikace III/3123 je velmi vytížená a využívají ji nejenom motoristé, ale i cyklisté. Pro ilustraci uvedu, že pouze za září letošního roku mezi Ústím nad Orlicí a naším městem evidujeme 14 500 průjezdů kol. V letní sezóně se tedy můžeme bavit až o několika desítkách tisíc,“ sdělil starosta Brandýsa nad Orlicí Vít Zábranský.

zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

Zdroj: ŘSD