Orlickoústecko - Popadané stromy v pátek uzavřely dva úseky silnic, autobusy i vlaky se dostaly, kam měly.

Kalamitní stav vyhlášený energetiky v okrese už ve čtvrtek přetrvával i včera, kdy byla situace nejhorší na Českotřebovsku. Bez proudu byly stále stovky domácností. Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy, nevylučovala, že některé byly bez elektřiny po oba dny.

„Máme čtyři poruchy na vedení vysokého napětí, situace už je trochu lepší,“ informovala Deník včera Šárka Beránková. Dopoledne se bezproudí dotklo například života v Řetůvce. Mezi ní a Sloupnicí totiž spadly stromy na elektrické vedení. Dodávku se tam podařilo obnovit před polednem.



Řidiče ohrožovaly padající větve



„Každý se k tomu staví podle svého, někdo to pálí jako blázen, někdo jede opatrně. Jako dravci jezdí hlavně mlaďáci se sportovními autíčky. Teď jsem v Hradci, vidím všude samou bouračku, včera jsem byl v Olomouci a Brně, to byla taky bída. To jsou ty letní gumy…“ podělil se o svůj pohled na současný stav na silnicích Martin Škrabánek, profesionální řidič z České Třebové. Problematický zůstával pro řidiče úsek silnice na Kohoutu mezi Českou Třebovou a Zhoří, odbočka na Přívrat byla dokonce kvůli popadaným stromům úplně neprůjezdná. „Dnes se dá Kohout vyjet bez problémů, ale do Přívratu jsem se nedostal. Měl jsem problémy vyjet z této odbočky zpátky na Kohout,“ uvedl včera Josef Kopecký, který měl namířeno do Přívratu.



Kvůli padajícím větvím a stromům obtěžkaným mokrým listím a sněhem byla včera uzavřena také silnice mezi Českými Libchavami a Žampachem. „Podobné aleje, jako je tam, jsou nebezpečné. Větve jsou těžké, každou chvíli někde něco spadne, proto se situace může změnit každým okamžikem,“ uvedl aktuální informace včera odpoledne Roman Vodička z ústeckého provozu „suzky“. Po poledni se začala situace na silnicích Orlickoústecka pomalu zlepšovat. „Ve vyšších polohách na Lanškrounsku a Žambersku začíná teplota mírně stoupat, přestalo tak intenzivně sněžit a foukat. Vozovky jsou od nižších poloh mokré, ve vyšších polohách pokryté rozbředlým sněhem, v nejvyšších ujetou vrstvou sněhu. Vypadá to, že se situace lepší,“ doufal Vodička.



Vlaky a autobusy včera bez problémů



Zlepšení situace v okrese zaznamenal i provozovatel autobusové dopravy Icom transport. „Máme dva poškozené autobusy, na které spadly při jízdě silné větve stromů. Naštěstí bez zranění cestujících a řidičů,“ uvedla mluvčí Ilona Pavlíčková. „Na Lanškrounsku a Ústeckoorlicku je situace již bez problémů, několik autobusů mělo ráno zpoždění do patnácti minut z důvodu pomalejší jízdy a odstraňování větví spadlých na silnici,“ upřesnila Pavlíčková.

V obvodu Uzlové železniční stanice Česká Třebová se situace oproti čtvrtku také zlepšila, problémy byly ráno jen mezi Svitavami a Poličkou. „Všechny tratě jsou sjízdné. Problémy na Letohradsku, kde byly mezi Liticemi a Potštejnem a Liticemi a Žamberkem popadané stromy, už nejsou,“ popsal situaci přednosta Zdeněk Kudrna. Mimo obvod uzlové stanice stále zůstávala neprůjezdná trať mezi Dolní Lipkou a Hanušovicemi.