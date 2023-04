Kdo čekal, že slibovaná hlavní spojnice z celé východní části Pardubického kraje k budované dálnici D35 bude kapacitní rychlou silnicí, která odstraní nynější krkolomé cestování z oblasti Žamberecka, Letohradska, Králicka a Ústí nad Orlicí přes České Libchavy a Choceň do Pardubic, bude zklamán. Současná úzká a klikatá silnice II. třídy, která svými parametry připomíná spíš kdejakou zapomenutou okresku, bude pouze kompletně opravena. Zatáčky, příkrá stoupání i úzký profil většinou zůstanou. Na komfortní cestování zapomeňte.

Silnice Choceň - České Libchavy | Foto: Pardubický kraj

Budoucí nejdůležitější silniční spojnice Orlickoústecka a dálnice D35, kde je dnes v některých úsecích kvůli jejímu nebezpečnému profilu doporučená rychlost omezena na 50 km/h, zůstane úzkou a klikatou silnicí i poté, co se změní na "dálniční přivaděč". Řidiči se mohou těšit v zásadě pouze na nový asfalt, svodidla a chodci pak na chodníky. O napřímení silnice, která místy svými stoupáními a zákrutami připomíná trasu ecce homo, nemůže být řeč. Pouze některé nejhorší zatáčky a nejužší místa budou mírně rozšířeny, jinak nic.

Modernizace 12 kilometrů dlouhé silnice II/312 z Českých Libchav do Chocně, která by měla stáhnout tranzitní dopravu na dálnici z větší části orlickoústeckého okresu, právě začala. Od prvního dubna je uzavřena v úseku Rozsocha - České Libchavy, provoz je odkláněn přes Orlické Podhůří a Libchavy. V červenci se začně rekonstruovat opačný konec silnice - z Chocně do Mostku, příští rok pak poslední, prostřední úsek z Mostku do Rozsochy. První dva úseky budou hotové ještě letos.

Nejnákladnější přivaděč k D35 bude od Mýta na Choceň. Prodražily se ale i další

"Takže místo postavení regulérního dálničního přivaděče trochu opravíte silnici druhé třídy se spoustou zatáček a budete tomu říkat silnice celostátního významu? Omlouvám se, ale jsem jediný, kdo si myslí, že si děláte srandu?" kroutí hlavou Jan Bajus, jeden z diskutujících na Facebooku samosprávy Pardubického kraje. Není jediný, kdo se diví.

Aktuální objíždkaZdroj: Pardubický kraj

Kraj přitom do rekonstrukce nedá ani korunu, celou "rekonstrukci" za 204 milionů korun bez DPH zaplatí stát. Hejtmanství naopak kvůli přivaděčům ustavičně žadoní stát o další peníze. I to je terčem kritiky. "Kdyby kraj přihodil také něco, mohl být projekt velkorysejší," řekl Zdeněk Husar z Chocně.

Víc peněz na přivaděče k dálnici D35 kraj nedostane. Stavět se ale bude dál

"V celé délce je zachováno stávající vedení silnice, avšak v některých místech dochází k jejímu rozšíření a samozřejmě opravě povrchu. Silnice II/312 patří mezi významné silniční tahy v regionu, protože je budoucím přivaděčem k dálnici D35," řekl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

To ostatně vyplývá i z podrobnějších informací na oficiálním webu chocenlibchavy, který se opravě silnice věnuje.

"V celé délce stavby je zachováno stávající vedení komunikace, avšak v některých místech dochází k jejímu rozšíření z důvodu lokálního sjednocení šířkového uspořádání vozovky a rozšíření ve směrových obloucích," píše se na webu.

Silnice Choceň - České Libchavy a fáze jejích opravZdroj: Pardubický kraj

Kraj čelí kritice nejen za podcenění kvality některých budovaných přivaděčů, což se týká i zmodernizovaného spojení Litomyšle s Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí, ale i za zpoždění jejich staveb. Téměř u všech stojí dálnice dřív než samotné "přivaděče".

Lepší parametry než klikatá silnička z Českých Libchav do Chocně bude mít až navazující úsek z Chocně kolem Vysokého Mýta na dálnici D35, který povede ve své většině ve zcela nové trase jako obchvat obou měst.

Na modernizované silnici z Chocně do Českých Libchav se řidiči kromě nového asfaltu, svodidel, značek a lokálního rozšíření dočkají také úpravy křižovatky se silnicí III/3127 na Podlesí. U vjezdu od Českých Libchav do Rozsochy je pak navržena vjezdová brána, tedy malý ostrůvek v komunikaci, který má za úkol zpomalit přijíždějící auta.

Mapa přivaděčů k D35Zdroj: Pardubický kraj