Přívalové deště narušily části konstrukce vozovky a doprava zhoršuje její stav. Poté, co ji prohlédl statik, Správa a údržba silnic Pardubického kraje rozhodla o uzavření tohoto úseku ve směru od Ústí nad Orlicí pro veškerou dopravu, objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích přes Kerhartice. Ve směru od Kerhartic silnice zůstane průjezdná, v havarijním úseku byly osazeny vodící desky, které odklánějí dopravu od narušeného kraje vozovky.

"V pondělí 20. července 2020 bude za účasti statika provedena na místě sonda do podloží komunikace a stanoven další postup," informovalo město na svém webu. Předpokládá se, že omezení dopravy potrvá do 5. srpna a do té doby se podaří provést nezbytné opravy. Pokud by se ukázalo, že nejsou dostačující, uzavírka se ještě prodlouží.