Kvůli modernizaci silnice Ústí nad Orlicí - Hrádek se od 22. března loňského roku silnice II/315 uzavřela. Vše navíc zkomplikoval sesuv půdy v blízkosti Tiché Orlice, kolem které silnice vede. Kvůli tomu byla stavba na podzim roku 2021 přerušena. „To je snad jedna z nejdelších oprav, co pamatuji,” zlobil se Marek Vančura, který musí kvůli zavřené silnici jezdit z Ústí do Hrádku přes Choceň.

Nyní musejí řidiči využívat téměř 20 kilometrů dlouhou objízdnou trasu přes Libchavy, což se pro některé stává značným problémem, především během zimních měsíců. „Řadu let trasou na Hrádek jezdím do práce. Teď se musím cukat centrem, a to nepočítám tu šílenou cestu na Choceň, když nasněží,” postěžoval si profesionální řidič Jaroslav Němec. Podle něj je totiž objízdná trasa silničáři hůř udržovaná než ta původní.

Nečekaný problém

Vysoutěžená stavební firma Strabag z trasy dlouhé přibližně 3 kilometry provedla alespoň opravu dvou kilometrů od konce Hrádku na počátek Kerhartic. „Původní dodavatel dokončil modernizaci silnice z Hrádku až po křižovatku se Sokolskou ulicí v Kerharticích, avšak vzhledem k nutnosti řešit sesuv půdy a nastavení protierozních opatření nebylo možné toto zajistit v rámci původní smlouvy,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Zároveň se totiž ukázalo, že práce na zbylém úseku se kraji prodraží a původně vybraná firma by za smluvní cenu poškozenou silnici neopravila. Rozsah poničení byl tak velký, že ho nešlo řešit ani případnými vícepracemi, a tak se kraj dohodl s firmou na ukončení smlouvy. „Tato dohoda byla iniciována objednatelem, protože havarijní stav na jednom z úseků stavby vedl k výraznému navýšení rozsahu prací, jež v rámci pravidel zákona o veřejných zakázkách nebylo možné řešit dodatkem smlouvy,“ objasnila už dříve mluvčí Strabagu Edita Novotná.

V havárií zasaženém území nebylo možné se stavebními pracemi pokračovat. „V mezičase probíhala modernizace na zbývající části komunikace od zasaženého úseku až po Hrádek, na čemž jsme se domluvili i s původním zhotovitelem stavby. Zároveň jsme chtěli minimalizovat komplikace pro řidiče,“ řekl Netolický s tím, že celkové náklady na opravu silnice dosáhnou necelých 71 milionů korun.

Rekonstrukci dokončí Eurovia

Hejtmanství muselo najít nového dodavatele, který by práce po vypracování dodatečných opatření proti erozi břehů řeky dokončil. Tím se stala firma Eurovia, která se zavázala během půl roku dokončit opravu kilometr dlouhého úseku za téměř 42 milionů. Přitom zhruba dvoukilometrový úsek z Hrádku do Kerhartic stál necelých 30 milionů korun.

Kvůli sesuvu musel kraj nechat vypracovat nová opatření, která se týkala sanace území. „Pokračování modernizace silnice II/315 z Ústí nad Orlicí směrem na Hrádek je dobrou zprávou pro všechny řidiče a obyvatele celé oblasti, ale také pro nás jako kraj, protože nikdo z nás nečekal, že se bude jednat o takto komplikovanou stavbu, která si vyžádá nepředpokládaná řešení a časové posuny,“ uvedl Netolický.

Podle hejtmana by se rekonstrukce silnice měla dokončit příští rok v létě. „Do té doby budou všichni jezdit přes centrum Ústí a my se z toho zblázníme,” posteskla si místní důchodkyně Alena Javorová.