Silnice z Mladkova do Jablonného bude modernizována. Skoro všechno zaplatí EU

/FOTO/ Do konce roku 2026 by měla být hotová kompletní rekonstrukce a modernizace rozbité silnice II. třídy z Mladkova u polských hranic do Jablonného nad Orlicí. Práce na deset kilometrů dlouhé silnici mají vyjít na zhruba 180 milionů korun, 130 milionů z toho však zaplatí EU. Kraj to pokládá za důkaz své úspěšnosti při získávání evropských dotací.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dnešní stav silnice Mladkov - Jablonné | Foto: Pardubický kraj