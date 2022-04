Pardubický kraj ji začal opravovat už v minulých letech. Celý proces však značně zkomplikoval nestabilní terén a eroze půdy. Řidiči tudy měli pohodlně projíždět už od října, práce se ale zastavily. „Původní dodavatel dokončil modernizaci silnice z Hrádku až po křižovatku se Sokolskou ulicí v Kerharticích, avšak vzhledem k nutnosti řešit sesuv půdy a nastavení protierozních opatření, nebylo možné toto zajistit v rámci původní smlouvy,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Podle hejtmana nakonec vyhrála nabídka v částce 50,7 milionu korun. Vjezd do Kerhartic je tak povolen pouze IZS, autobusům a rezidentům dotčených obcí.

Oprava za 80 milionů

Po opravě silnice volají už více než deset let také řidiči a starostové Letohradu a Žamberka a přilehlých obcí. Tento rok tak konečně začíná první etapa opravy úseku silnice II/310. „Je plánována přes celou zastavěnou část obce Lukavice až ke kapličce,“ uvedla starostka obce Lukavice Ilona Severová.

Zakázku na začátku roku vysoutěžila firma Strabag, která má vazbu na ruské oligarchy. To by ale podle představitelů Pardubického kraje nemělo začátek oprav nijak zkomplikovat. Kdy se však řidiči projedou po komplet novém povrchu silnice, který kraj přijde celkem na 80 milionů korun, není tak docela jasné. Poslední, třetí fáze oprav by pak měla skončit v Žamberku u kruhového objezdu. „Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jednu z páteřních komunikací v Žamberku a její současný technický stav skutečně není dobrý, tak avizovanou rekonstrukci vítám,“ řekl starosta Žamberka Oldřich Jedlička, podle kterého by hotovo mohlo být v roce 2024.

Dočkají se i na horách

Oprav dozná také silnice I/11 ze Suchého Vrchu do Červené Vody. Vyjeté koleje a výtluky by tak už brzy měly být minulostí. Na více než šest kilometrů dlouhém úseku začnou stavbaři pracovat na konci dubna. Staveniště však už v únoru převzala firma Strabag, která silnice opraví za 50 milionů korun. „Před zahájením projekčních prací byla provedena diagnostika vozovky a na základě výsledků byla navržena úprava povrchu komunikace," uvedlo tiskové oddělení Ředitelství silnic a dálnic.