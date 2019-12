Silničáři, kteří obstarávají zimní údržbu vozovek prvních tříd v Pardubickém kraji, varují řidiče před hrozícím nebezpečím sněhových jazyků a ledovky.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Martina Greplová

„Sněhové jazyky by se mohly tvořit především v oblasti Suchého vrchu na trase z Jablonného do Červená Vody. Ledovka hrozí plošně,“ říká Pavel Jerie ze společnosti Sovis, která má na starosti údržbu v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy. Varování platí pro tento víkend, ale s největší pravděpodobností se prodlouží až do Silvestra. Sněhové jazyky se mohou tvořit v nadmořské výšce nad 400 metrů.